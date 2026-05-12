Rating del fin de semana: quién ganó la batalla por la audiencia entre Telefe y El Trece

El Trece apostó por películas y magazines, aunque no logró acercarse a los números de Telefe.

La pelea por el rating volvió a dejar números contundentes durante el último fin de semana. Tanto Telefe como El Trece apostaron por películas, ciclos de entretenimiento y realities para captar audiencia, aunque uno de los canales logró imponerse con comodidad gracias al fuerte rendimiento de sus programas más populares.

Gran Hermano volvió a dominar el rating del sábado

El sábado 9 de mayo, Telefe consiguió quedarse con los tres programas más vistos de la jornada, impulsado nuevamente por el fenómeno de Gran Hermano Generación Dorada.

Según los datos difundidos por Kantar Ibope, “GH Generación Dorada: La noche de los ex” lideró el día con 6.8 puntos de audiencia. En segundo lugar quedó “GH Generación Dorada: La noche de los ex II”, que alcanzó 5.8 puntos.

El podio del canal se completó con Escape Perfecto, que obtuvo 5.7 puntos durante la emisión del sábado.

Del lado de El Trece, el programa más visto fue La familia Ingalls, con 4.3 puntos de rating. Más atrás se ubicaron las películas “Días perrunos”, dentro del ciclo Cine 13, con 3.7 puntos, y “65: al borde de la extinción”, que marcó 3.3.

La diferencia entre ambos canales volvió a evidenciar el peso que tiene el reality de convivencia en la televisión actual, incluso en jornadas históricamente más complejas para el encendido.

Gran Hermano Generación Dorada lideró cómodamente el rating del sábado y domingo en Telefe.

Telefe arrasó el domingo con Gran Hermano

La tendencia se profundizó durante el domingo 10 de mayo, donde Telefe volvió a quedarse cómodamente con el liderazgo del rating gracias a una nueva gala de Gran Hermano Generación Dorada.

El reality alcanzó 11.9 puntos y se transformó en lo más visto del día con amplia ventaja sobre el resto de la programación. La segunda parte del programa también logró números muy altos y obtuvo 10.4 puntos.

En tercer lugar apareció Por el Mundo, que consiguió 9.2 puntos y consolidó el sólido rendimiento del canal durante toda la jornada dominical.

Los números reflejaron una diferencia considerable respecto a la competencia y confirmaron que el reality continúa siendo el principal motor de audiencia para Telefe.

Cómo le fue a El Trece el domingo

Mientras tanto, El Trece volvió a apoyarse en su clásica programación de películas y magazines para intentar competir en la franja del fin de semana.

El programa más visto del canal fue el ciclo Cine Shampoo con la película “Justicia implacable”, que alcanzó 4.5 puntos de rating.

Más atrás quedó Las chicas de la culpa, con 4.0 puntos, mientras que Almorzando con Juana empató en 3.5 puntos junto con la película “Acerca del destino”.

Aunque el canal logró mantener cierta estabilidad en sus cifras, la distancia respecto a Telefe volvió a ser amplia, especialmente en el prime time.

El reality sigue siendo el gran ganador de la televisión

Los números del fin de semana dejaron en claro que Gran Hermano Generación Dorada continúa siendo el contenido más fuerte de la televisión abierta argentina.

El formato no solo lidera cómodamente las mediciones de audiencia, sino que además genera repercusión constante en redes sociales y mantiene altos niveles de conversación entre los televidentes.

Con estos resultados, Telefe volvió a imponerse sobre El Trece en la batalla por el rating, respaldado por una programación que sigue encontrando en los realities y el entretenimiento en vivo sus principales fortalezas para dominar la pantalla durante los fines de semana.