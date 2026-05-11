En TN revelaron qué es lo que más "preocupa" a Milei: "Esto"

En TN revelaron qué es lo que más "preocupa" a Milei.

En la pantalla de TN, la periodista Luciana Geuna dio nuevos detalles sobre la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La comunicadora reveló un dato que involucra al contratista Matías Tabar.

Durante su habitual espacio de análisis político, la conductora explicó los avances de la causa judicial. "Algo que preocupa mucho, que acá te vamos a hacer una reconstrucción", arrancó para captar la atención de la audiencia. Acto seguido, profundizó en los elementos bajo revisión en los tribunales: "Esto es una reconstrucción de algo que está en la declaración y que se estudia en los teléfonos celulares en el expediente".

Luego, Geuna destapó la presunta maniobra central del jefe de Gabinete. "Tiene que ver con toda la conversación previa a la declaración, sobre todo el día viernes, pero fueron cuatro o cinco días, donde Manuel Adorni, en persona, según consta en el expediente, le mandó audios que se llaman 'bombita'", relató.

Qué es un audio 'bombita'

Para aclarar el panorama, definió esta particular herramienta de chat: "¿Qué es un audio bombita? Es el audio que se autodestruye. Una vez que lo escuchás, vos le ponés play y desaparece".

En TN revelaron qué es lo que más "preocupa" a Milei.

Finalmente, la periodista expuso la situación actual de los dispositivos peritados y el enorme miedo que recorre los pasillos de la Casa Rosada. "Lo que hay son dos audios bombitas. Dos audios que se escucharon y dos audios que no se escucharon", sentenció y agregó: "Eso es gran parte de lo que sigue la Justicia y lo que, además, preocupa hacia adentro del Gobierno".