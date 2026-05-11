Después del pronunciamiento, Macri adelanta su reaparición y encabeza acto bonaerense

El pronunciamiento del PRO de este domingo sorprendió a propios y a extraños. A través de las redes oficiales partidarias se publicó un breve “manifiesto” con un claro distanciamiento del Gobierno. En ese marco, Mauricio Macri decidió adelantar su reaparición y prepara un acto para este viernes.

El escenario elegido es el partido bonaerense de Vicente López, distrito que gobierna el macrismo desde 2011. Será la primera presencia del expresidente con una actividad política en el Conurbano Bonaerense en años. Allí Macri dará definiciones del “próximo paso” que debe tener la Argentina después de la experiencia libertaria de la mano del PRO.

La parada bonaerense no estaba en la agenda original trazada por el líder partidario y sus asesores, quienes tenían definida una ruta por las distintas regiones del país tras el punto de partida que significó el mitín de Costa Salguero. La decisión de avanzar con una aparición anticipada se tomó a mediados de la semana pasada en medio del affaire Bullrich/Milei por las escasas explicaciones de Manuel Adorni.

Quienes frecuentan al expresidente lo ven preocupado por el rumbo del Gobierno y el desgaste en la opinión pública. Cree que se puede echar a perder el camino recorrido en materia de ajuste económico, que pone en riesgo la representatividad de las ideas de derecha y que la presencia del Jefe de Gabinete es nociva, como se lo indicó al Presidente en el último encuentro que ambos mantuvieron en Olivos el domingo de su designación. Le gustaría que se avance en una agenda de privatizaciones y reforma impositiva, pero ve al Gobierno empastado en su propia “improvisación”. “Macri está convencido de que la gestión no está a la altura de las circunstancias y sabe que hay una parálisis total desde marzo”, señala un interlocutor frecuente. “Vemos que hay lugar para una alternativa nacional y apuntamos a retener las tres provincias que gobernamos”, confía.

En ese marco intentó echar por tierra cualquier posibilidad de reencuentro con Patricia Bullrich. “Lo mejor que podría hacer Patricia por el país es dejar de pasar de un lugar al otro, de un partido a otro. Se destruye la confianza, se destruye el valor de la palabra y algo que parece muy pequeño termina siendo muy grande, porque es una de las razones principales por las que ni los argentinos ni los extranjeros invierten y generan empleo en la Argentina”, disparó su más cercano dirigente, el diputado Fernando De Andreis. “Sabíamos que esto iba a pasar pero Patricia se apresuró en morderle la mano a quien le da de comer. Tenía que esperar a abril del próximo año”, analiza un armador federal del macrismo.

Horas después saldría el comunicado que sorprendió hasta a los propios. “No fuimos consultados”, contestaron en el PRO bonaerense en manos de Cristian Ritondo. “Es medio raro el texto”, alcanzó a opinar otro de los referentes muy próximos a Macri, que tiene a cargo la organización del acto de este viernes. El “manifiesto del próximo paso” fue definido entre la mesa más chica y dejó afuera a su entorno de confianza.

“El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer. A los dos los vamos a enfrentar”, señala el texto que expresa la esencia del posicionamiento macrista en esta coyuntura. La posición cayó mejor por fuera del AMBA.

Pese a todo se espera que el viernes en la mañana Macri, Ritondo y la anfitriona, la intendenta local Soledad Martínez encabecen la estación bonaerense del “Próximo paso tour”. El líder del PRO realizará luego sus próximas apariciones en Mendoza el 22 y en Paraná el 5 de junio. Mientras tanto continuará con sus encuentros reservados con legisladores, gobernadores y empresarios.