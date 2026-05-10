Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de violar el alto el fuego respaldado por Estados Unidos

Un residente observa un dron kamikaze ruso-iraní Shahed-136 (Geran-2) instalado en Kiev.

El alto el ​fuego entre Rusia y Ucrania, mediado por Estados Unidos, parecía estar sometido a una fuerte presión en su segundo día el domingo, ya que ambas partes se acusaban mutuamente de violar el acuerdo ‌mediante ataques perpetrados durante el fin de semana.

La ‌tregua de tres días, anunciada el viernes por el presidente Donald Trump, forma parte de una iniciativa de paz más amplia liderada por Estados Unidos que, hasta ahora, no ha logrado poner fin a una guerra que dura ya más de cuatro años, a pesar de meses de diplomacia itinerante.

Tres personas murieron en ataques con drones rusos en zonas cercanas a la línea del frente, y desde la madrugada del sábado se habían producido más de 200 enfrentamientos en el campo de batalla, informaron el domingo funcionarios ucranianos.

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El presidente Volodímir Zelenski afirmó que Rusia se ​había abstenido de llevar a cabo ⁠ataques aéreos y con misiles a gran escala, pero que continuaba con los asaltos en partes del ‌frente donde sus fuerzas están avanzando.

"En otras palabras, el ejército ruso no está respetando ningún ⁠alto el fuego en el frente y ni siquiera lo está ⁠intentando especialmente", dijo en su discurso vespertino, añadiendo que las tropas ucranianas estaban respondiendo y defendiendo sus posiciones.

El domingo, el ministerio de Defensa ruso acusó a Ucrania de incumplir la tregua, afirmando que había derribado 57 drones ucranianos ⁠durante el día anterior y que había "respondido de la misma manera" en el campo de batalla.

Zelenski dijo ​que esperaba que Estados Unidos garantizara un intercambio de 1.000 prisioneros de guerra ‌de cada bando, tal y como se había acordado.

A ‌principios de esta semana, Rusia y Ucrania habían anunciado sendos alto el fuego —a partir del viernes y ⁠el miércoles, respectivamente—, pero rápidamente se acusaron mutuamente de incumplirlos.

MUERTOS Y HERIDOS EN UCRANIA

Una persona en cada una de las regiones ucranianas de Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Jersón, murió en ataques con drones rusos, según informaron el domingo los gobernadores regionales y la policía en comunicados separados.

En la región nororiental de Járkov, el gobernador Oleh Syniehubov afirmó que ​ocho personas, entre ellas ‌dos niños, resultaron heridas en ataques con drones contra la capital regional y localidades cercanas.

Siete personas, entre ellas un niño, también resultaron heridas en la región de Jersón en ataques con drones o artillería desde la madrugada del sábado, según informó el domingo el gobernador regional Oleksandr Prokudin.

El Servicio Estatal de Emergencias informó de que las fuerzas rusas atacaron uno de sus vehículos de rescate ⁠en la región de Dnipropetrovsk con un dron, hiriendo a un conductor de 23 años.

La Fuerza Aérea de Kiev afirmó que Rusia había lanzado 27 drones de largo alcance contra Ucrania durante la noche —una cifra inferior a la habitual—, pero que las defensas aéreas los habían derribado todos.

El Estado Mayor de Ucrania informó el domingo por la tarde de que se habían producido cerca de 210 enfrentamientos a lo largo de la extensa línea del frente, de 1.200 km, desde la madrugada del sábado.

Reuters no pudo verificar de inmediato los informes del campo de batalla.

DIPLOMACIA EN PUNTO MUERTO

Las fuerzas rusas están presionando ‌con una ofensiva para hacerse con las partes restantes de la región oriental ucraniana de Donetsk, cuya cesión a Moscú ha exigido a Kiev antes de considerar el fin de la guerra.

Las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú, respaldadas por Estados Unidos, se han estancado por este motivo, así como por el control de la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia y la mayor de Europa.

Las autoridades rusas enviaron señales contradictorias el sábado: el portavoz del Kremlin, ‌Dmitri Peskov, afirmó que la paz en Ucrania estaba "muy lejos", mientras que el presidente Vladimir Putin sugirió que la guerra "estaba llegando a su fin".

El enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner visitarán Moscú "muy pronto" para continuar las conversaciones con Rusia, según informó ‌el domingo la agencia de ⁠noticias Interfax citando al asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.

El viernes, el principal negociador de Kiev, Rustem Umerov, afirmó que se había reunido con Witkoff y Kushner en Miami para mantener ​conversaciones sobre cuestiones humanitarias y "coordinar los próximos pasos" hacia la paz.

Por otra parte, Alemania rechazó el domingo la sugerencia de Putin de que el excanciller Gerhard Schröder pudiera coordinar las conversaciones con la Unión Europea para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania.

(Reportaje de Dan Peleschuk. Edición de Gareth Jones y Ros Russell. Editado en español por Natalia Ramos)