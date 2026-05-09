Un campeón con Racing pidió por a una figura de River como refuerzo

Tiempo después de dejar Racing e irse peleado con la dirigencia comandada por Diego Milito, un exjugador de la "Academia" pidió que una figura de River sea refuerzo del elenco de Avellaneda que comanda Gustavo Costas. Se trata de Roger Martínez, delantero colombiano al que se le terminó el contrato el pasado 31 de diciembre del 2024 y no renovó. Hoy, mientras es futbolista del Al-Taawon FC de Arabia Saudita, no descartó un regreso al país e hizo referencia a una estrella del "Millonario".

Quién es el jugador de River que Roger Martínez pidió para Racing

El apuntado por el colombiano es nada más y nada menos que su compatriota Juan Fernando Quintero, con quien compartió plantel hace dos años cuando el equipo levantó la Copa Sudamericana. La buena relación entre ambos sigue vigente y Martínez no dudó en hablar del diez del conjunto de Núñez. "Si algún día se da la vuelta, ojalá sea con Juanfer también. Nos conocemos muy bien y aportó mucho en los goles que marqué", aseveró el atacante en diálogo con ESPN de su país de origen.

Con respecto a lo que representa Racing en su vida, el delantero sostuvo que "siempre será prioridad. Racing es el club de mis amores, pero el que conoce el futuro es Dios, siempre lo dije. Ahí me brindaron mucho amor y me lo siguen brindando. Haber ganado un título y ser importante es una felicidad muy grande". A su vez, sobre el título conseguido a finales del 2024 agregó que fue uno de los mejores momentos de su carrera.

Los números de Roger Martínez con la camiseta de Racing

Partidos jugados : 80.

: 80. Goles : 24.

: 24. Asistencias : 3.

: 3. Títulos: Copa Sudamericana 2024.

Roger Martínez habló de Juanfer Quintero y lo pidió para Racing

Los números de Juanfer Quintero en Racing

Partidos jugados : 54.

: 54. Goles : 13.

: 13. Asistencias : 11.

: 11. Títulos: Copa Sudamericana 2024.

El vínculo de Roger Martínez con Gustavo Costas

Durante su diálogo con la prensa el pasado mes de marzo, el DT de la "Academia" reveló que habla con el delantero colombiano, quien actualmente juega en el Al-Taawoun de Arabia Saudita, pero que su contrato finaliza en junio del 2026. “Hablamos, sí hablo con Roger, igual ya habíamos quedado que no íbamos a traer a nadie ahora”, explicó el técnico de Racing, dejando claro que el regreso del atacante no será inmediato.

El futbolista se marchó a comienzos de 2025 con el pase en su poder. A pesar de eso, el vínculo con el club y con el entrenador sigue vigente, algo que alimenta la posibilidad de un retorno más adelante. Si bien Costas descartó que pueda volver en este mercado o antes de mitad de año, sus palabras dejaron entrever que la puerta no está cerrada para un eventual regreso a futuro. Por supuesto, dependerá de las negociaciones a futuro entre ambas dirigencias, aunque está claro que el deseo de ambas partes está latente.