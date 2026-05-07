Unión le inició un reclamo económico a Racing: “Nos están robando plata”

La Academia se habría atrasado en pagos por dos jugadores que transferió al exterior.

El fútbol argentino expone que entre clubes existe cierta tolerancia para abonar el pase de los jugadores a diferencia de lo que puede suceder con instituciones del extranjero. Aunque toda paciencia tiene un límite, esto generó que Unión de Santa Fe decidiera avanzar con acciones legales contra Racing para cobrar un dinero que le corresponde por la venta de un jugador.

“Se están dando los pasos legales; no estamos pidiendo que nos paguen, sino que les estamos pidiendo el dinero que es nuestro. Racing está operando de muy mala manera y me avergüenza que alguien del fútbol, como Milito, no esté cumpliendo. Hacen la fácil: no tienen plata y se agarran la plata ajena. Me parece que nos están robando”, expresó Luis Spahn, presidente del conjunto santafesino.

Esto es producto de las ventas de Juan Ignacio Nardoni al Gremio de Brasil en una cifra aproximada de 7 millones de euros, y la transferencia de Adrián "Rocky" Balboa al Pari NN de Rusia en una operación dejó 840 mil de la divisa. En ambos casos, Unión disponía de parte de la ficha de los jugadores y pretende cobrar el dinero que le corresponde. Algo que se habría demorado bastante en aparecer en la cuenta bancaria y motiva un reclamo que por ahora no llegó a la FIFA.

“Los clubes deberían ser más castigados por no cumplir con sus obligaciones. Estamos postergando el pago a nuestros acreedores porque no podemos cobrarles a nuestros deudores”, agregó el mandatario. Hay que recordar que la sanción con inhibición en el mercado de pases es una decisión que está en manos del ente que regula al fútbol a nivel internacional. Este puede aplicar dicha suspensión, como también la quita de puntos.

Mientras que en la Academia sostienen que desde el punto de vista legal no hay un problema, como señalan en Unión. De hecho, se menciona que los abogados de ambas partes mantuvieron una conversación en la que los plazos están respetados. Lo único que restaría es que desde Santa Fe envíen la documentación necesaria para que el giro del dinero se pueda llevar a cabo en las próximas horas.

“En Racing comprenden que los dichos de Spahn corren por cuenta propia y que no se corresponden con la realidad de los hechos”, expresan desde el sitio partidario Racing del Alma. Aunque el club corre serio riesgo en caso de que la Cámara de Disputas falle a favor del equipo santafesino y genere una obligación a pagar de manera inmediata una cifra más que considerable en dólares.

Al parecer, el principal punto en conflicto es la transferencia de Rocky Balboa a Rusia por medio de un millón de dólares, que se acordó cobrar en cuatro cuotas de 250 mil. En la Academia exponen que esperan tener la totalidad del monto depositado en la cuenta bancaria para luego realizar la entrega de la parte que le corresponde a Unión. Algo que pareciera que no se habría acordado y que está desencadenando un problema que se encuentra muy cerca de transformarse en un problema legal.