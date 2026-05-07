A qué hora deja de llover en CABA y el Conurbano: así seguirá el jueves 7 de mayo

Este jueves 7 de mayo amaneció con cielo nublado y una humedad del 84% en la Ciudad de Buenos Aires. Pasadas las 11 de la mañana, la temperatura era de 17°C y el viento soplaba del sudoeste a 6 km/h. Tras una noche de fuertes ráfagas y tormentas, que dejaron calles anegadas e importantes inundaciones a causa del temporal, se espera una leve mejoría.

La buena noticia para quienes tenían planes a la intemperie es que durante la tarde no se esperarían importantes lluvias. El cielo permanecerá mayormente nublado, pero sin precipitaciones. Sin embargo, el alivio será breve: hacia la noche, volverán los chaparrones aislados y tormentas más fuertes que podrían extenderse hasta la madrugada del viernes.

Viernes: el amanecer con lluvias y una mejora el mediodía

El viernes 8 de mayo comenzará aún con altas probabilidades de lluvias y chaparrones durante la mañana. El mejor momento será a partir del mediodía, cuando el mal tiempo comenzaría a ceder. Se espera que pare de llover definitivamente entre las 12 y las 14 horas, dejando paso a un cielo parcialmente nublado.

La temperatura descenderá notablemente. La mínima rondará los 10°C y la máxima apenas alcanzará los 15°C. El viento rotará al sur y soplará con ráfagas de hasta 40 km/h, lo que acentuará la sensación de frío.

¿Y el fin de semana?

El sábado ya se presentaría sin lluvias, con cielo entre poco y parcialmente nublado y temperaturas aún frescas: entre 8°C y 16°C. El domingo las marcas subirían ligeramente, con máximas cercanas a los 18°C.

Recomendaciones

Para el jueves a la noche: si sale, llevar paraguas o capa, especialmente después de las 20.

Para el viernes a la mañana: precaución al conducir por posibles pisos mojados y niebla.

Vestimenta: abrigo para el fin de semana, ya que el frío se sentirá.

La mejora definitiva llegará recién el sábado. Mientras tanto, a no guardar todavía el paraguas.