Temporal en AMBA: hasta cuándo sigue el alerta naranja por inundaciones, granizo y fuertes vientos

Desde la madrugada del jueves una importante tormenta con lluvias persistentes, fuertes vientos y ráfagas superiores a los 50 km/h afecta a la provincia de Buenos Aires y a distintos puntos del país. Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones de inestabilidad continuarán durante gran parte de la jornada con fenómenos que podrían alcanzar intensidad severa.

En la Ciudad de Buenos Aires rige una alerta naranja, con probabilidades de precipitaciones que oscilan entre el 70% y el 100% durante la mañana y la tarde. Las temperaturas se ubicarán entre los 16°C y los 20°C, mientras que los vientos del sector este y sudeste soplarán a velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Según el último informe oficial, las tormentas estarán acompañadas por “abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h”. Además, se estiman acumulados de lluvia de entre 60 y 90 milímetros que podrían superarse de manera localizada.

Las alertas que rigen en todo el país

El temporal no se limita al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sino que dentro del mapa nacional aparecen bajo alerta naranja también el este de Formosa y Chaco, además de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y el norte bonaerense. Todas las regiones tienen riesgo por lluvias abundantes y tormentas intensas. En Misiones también rige el alerta, pero de intensidad amarilla.

Por otra parte, el SMN emitió alertas de color amarillo por fuertes vientos para las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, el oeste de Formosa y Chaco, Catamarca, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Chubut y el sur de la provincia de Buenos Aires. Se prevén vientos del sector sur y sudoeste con velocidades de entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Las condiciones climáticas mejorarán gradualmente hacia el fin de semana, con descenso de temperatura y disminución de la nubosidad. Según el SMN, a partir del viernes se espera mayor estabilidad con mínimas de entre 7°C y 9°C y máximas que no superarían los 16°C.

Extienden el alerta meteorológico en Mar del Plata

Una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires más castigada por el temporal fue Mar del Plata, donde se registraron inundaciones, destrozos, autos flotando y barrios anegados. Y el pronóstico en adelante, no es del todo alentador.

Según el SMN, se prevé la continuidad de las precipitaciones en la ciudad con lluvias aisladas durante la mañana. La temperatura rondará los 15 grados y el viento soplará entre 23 y 31 kilómetros por hora. Por la tarde, las condiciones continuarán inestables con chaparrones.

La máxima prevista para la jornada alcanzará los 18 grados, mientras que el viento aumentará su intensidad, con velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

A la noche persistirán los chaparrones, acompañados por una temperatura cercana a los 14 grados. Se prevén ráfagas aún más intensas, que podrían llegar hasta los 69 kilómetros por hora.

Además se confirmó un alerta amarilla por fuertes vientos, que comenzarán durante la noche del jueves y continuarán hasta el sábado a la tarde inclusive. Según la entidad, en la jornada de hoy se verá una tregua, pero la ciclogénesis comenzará partir de la madrugada.