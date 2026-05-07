Urgente: un famoso conductor contó que le ofrecieron ser candidato.

En la pantalla de Carnaval Stream, el periodista Fabián Doman detalló sus contactos con diferentes espacios partidarios que le ofrecieron ser candidato.

Al momento de la consulta en vivo sobre las ofertas para integrar una boleta, el conductor respondió de forma afirmativa sin dudar ni un segundo. Sin embargo, su negativa final generó enorme asombro en el estudio. "Por circunstancias particulares dije que no, pero no me queda claro si se cobra algo", confesó

Su experiencia como funcionario

Luego, Doman defendió su capacidad para asumir roles en el Estado. "Sé de comunicación y sé de política exterior", afirmó ante sus compañeros de mesa. Inmediatamente después, recordó su paso previo por la función pública como aval principal de sus conocimientos. "De hecho, sí fui funcionario, en Washington, del 2002 al 2004 casi. Aprendí un poco el funcionamiento del Estado y en esa materia pude trabajar", detalló.

Fabián Doman reveló que le ofrecieron ser candidato.

El periodista Gastón Recondo intervino en la alocución y lanzó una dura crítica contra la clase dirigente actual. "Hay un montón que van igual. Y yo sé que pueden ir con las mejores intenciones", arrancó el panelista para marcar su postura. Finalmente, remató su descargo con una advertencia letal sobre el tema: "No alcanza con las buenas intenciones, tenés que tener formación".