Varias personas caminan detrás del logotipo de la empresa Meta Platforms durante una conferencia en Mumbai.

​Meta, propietaria de Facebook e Instagram, presentó un recurso judicial contra el organismo regulador ‌de los medios ‌de comunicación de Reino Unido, Ofcom, en relación con el cálculo de las tasas y sanciones previstas en la Ley de Seguridad en Internet, se informó el jueves en el Tribunal Superior de Londres.

Un portavoz de Ofcom ​afirmó en un ⁠comunicado que las tasas y sanciones previstas ‌en la ley se basan en ⁠los ingresos mundiales computables ⁠del proveedor.

"Lamentablemente, Meta se opone al pago de las tasas y a cualquier sanción que pudiera ⁠imponerse a las empresas en el futuro ​y que se calcule sobre ‌esta base", señaló Ofcom.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un ‌portavoz de Meta declaró en un comunicado que "tanto ⁠nosotros como otros actores del sector tecnológico creemos que las decisiones (de Ofcom) sobre la metodología para calcular las tasas y las ​posibles multas ‌son desproporcionadas".

"Creemos que las tasas y sanciones deberían basarse en los servicios que se regulan en los países en los que se regulan", añadieron. "Esto seguiría permitiendo ⁠a Ofcom imponer las multas más elevadas de la historia empresarial de Reino Unido".

La Ley de Seguridad en Internet de 2023 establece normas más estrictas para las plataformas de redes sociales como Facebook, lo que permite a Ofcom multar a ‌las empresas con hasta el 10% de los ingresos globales que cumplan los requisitos.

La ley también exige a Ofcom recuperar los costos de funcionamiento del régimen mediante tasas cobradas a los proveedores ‌de servicios.

El abogado de Ofcom, Javan Herberg, declaró ante la corte que el regulador "tiene la intención ‌de emitir facturas (por ⁠las tasas) en el tercer trimestre de este año, muy probablemente en ​septiembre", y que podría tener que pagar reembolsos si la impugnación de Meta prospera.

Con información de Reuters