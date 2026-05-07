Real Oviedo vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Liga

Por la fecha 35 de la Liga, Getafe y Real Oviedo se enfrentan el domingo 10 de mayo desde las 13:30 (hora Argentina), en el estadio Carlos Tartiere.
Así llegan Real Oviedo y Getafe
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
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Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo no pudo ante Betis en el Estadio de La Cartuja. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 6 a sus rivales.
Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga
Getafe llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Rayo Vallecano. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 derrotas, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 5.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Getafe sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.
El anfitrión está en el vigésimo puesto con 28 puntos (6 PG - 10 PE - 18 PP), mientras que la visita acumula 44 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (13 PG - 5 PE - 16 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|88
|34
|29
|1
|4
|58
|2
|Real Madrid
|77
|34
|24
|5
|5
|39
|3
|Villarreal
|68
|34
|21
|5
|8
|25
|7
|Getafe
|44
|34
|13
|5
|16
|-8
|20
|Real Oviedo
|28
|34
|6
|10
|18
|-28
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 36: vs Real Madrid: 14 de mayo - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Alavés: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 38: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 36: vs Mallorca: 13 de mayo - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Elche: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 38: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Getafe, según país
- Argentina: 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas