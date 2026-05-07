Levantan cualquier look: 3 peinados sofisticados y fáciles para hacerte este otoño-invierno.

Hay tres peinados muy sofisticados, femeninos y elegantes que son fáciles de hacer en casa y que elevan cualquier look en cuestión de minutos. Además, son perfectos para usar este otoño-invierno con suéteres, chaquetas y tapados largos.

Estos peinados son para todos los gustos: para las que prefieren el cabello atado con rodetes o colitas, las que se inclinan más por los accesorios en el pelo o las que se sienten más cómodas llevándolo suelto. Lo mejor de todo es que son muy sencillos de hacer y no necesitás ser una experta.

3 peinados para hacerte este otoño-invierno 2026

1. Moño elegante

Este peinado es ideal si preferís llevar el cabello recogido, pero de una forma chic, prolija y original. La base de este peinado tendencia para el invierno es una cola de caballo súper tirante y prolija, explica Peter Gray, estilista de celebridades y experto en cabello de TEK, en diálogo con Real Simple. Recomienda usar una mousse de fijación suave y un cepillo de cerdas para alisar el pelo y recogerlo en una cola, asegurándola con una gomita. "Esta ubicación permite lucir cuellos altos y bufandas”, dice.

"Me gusta usar una red muy fina, que sujeto en la base de la cola de caballo. Luego coloco la cola dentro de la red, como si fuera una hamaca, y enrollo el cabello sobre sí mismo formando un rodete ajustado, fijándolo con un par de horquillas en forma de U. Así se logra un look totalmente resistente al viento y a la tormenta", concluye.

2. Rodete trenzado pulido

Este rodete trenzado es ideal si tenés alguna fiesta o evento, o bien querés un look un poco más elegante. "Empezá reuniendo todo el cabello en una cola de caballo baja, bien tirante y prolija. Una vez asegurada, aplicá aceite en las puntas para aportar más brillo”, aconseja la estilista Hayley Heckmann, estilista de TRESemmé.

“Después, hacé una trenza simple de tres mechones, doblala hacia adentro y sujetala con horquillas formando un rodete". Para darle un toque extra, podés sumar un moño, vincha o accesorio metálico para el pelo, añade la estilista.

3. Ondas con textura

Por último, para las que prefieren el pelo suelto, una opción perfecta son las ondas con textura. “El clima frío puede hacer que el cabello pierda elasticidad, pero justamente por eso esta textura descontracturada funciona tan bien: los gorros, las capuchas y el constante poner y sacar sweaters solo potencian ese efecto despeinado”, explica la estilista de celebridades Clariss Rubenstein.

La clave está en empezar con el pelo bien hidratado para que la textura se vea suave y no reseca, señala. Recomienda usar una mascarilla de hidratación profunda y luego aplicar una crema de peinado para brushing. Por último, hacete rulos alternados con una buclera y finalizá on un sérum de brillo o un spray.