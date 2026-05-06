Mejoran cualquier outfit: los 3 accesorios en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Hay tres accesorios que van a ser tendencia este otoño-invierno 2026 y que te van a levantar cualquier look, sin importar que lleves prendas básicas puestas. No solamente vas a poder usarlos en días de temperaturas bajas, sino que también te van a servir para la primavera y el verano.

No es necesario que tengas el placard explotado de ropa para tener qué ponerte: más bien, es todo lo contrario. Es preferible que tengas prendas básicas y clásicas de buena calidad, que nunca pasan de moda, y que luego inviertas en algunos accesorios para darles vida.

Al tener básicos, te va a ser más fácil combinar las prendas entre sí. Más que lo que te ponés, lo que va a marcar tu estilo personal son los accesorios. Lu Juan Petry, creadora de contenido de moda, explica que "los accesorios son los encargados de elevar cualquiera de todos tus outfits".

Los 3 accesorios en tendencia para este otoño-invierno 2026

1. Lentes grandes de sol o de ver

"Unos lentes con un buen diseño pueden llevar tu look a otro nivel", asegura la especialista en moda. Este año se van a usar los anteojos grandes en todas sus formas y colores, ya sean cuadrados o redondos. Lo importante es que sean llamativos y distintivos.

Pueden ser totalmente negros, marrones o en carey, para las más clásicas, o también podés optar por algo más jugado con un toque de color. Se están viendo mucho los anteojos de sol de colores, con vidrios llamativos de colores como naranja, amarillo o rosa.

Accesorios en tendencia para este otoño-invierno 2026.

2. Cinturones grandes tipo fajas

"Los cinturones grandes tipo fajas me parecen icónicos. Pueden ser el único accesorio que tengas puesto y el look va a cambiar completamente", asegura Lu. Hay muchos diseños para elegir, pero lo recomendable es que optes por uno negro y otro marrón, para que puedas combinarlo con tu calzado y tu cartera.

Accesorios en tendencia para este otoño-invierno 2026.

3. Carteras grandes

"Esta temporada se van a usar carteras mucho más grandes. Yo siempre recomiendo que tengan las clásicas: negra, chocolate y beige. Si ya tenés las básicas, esta temporada se va a usar mucho el bordó. Así que si te podés comprar uno bordó, estarías bastante completita", concluye la experta.