EEUU y otros países proponen acuerdo sobre comercio electrónico mientras se agrava estancamiento en la OMC

FOTO DE ARCHIVO: Se muestra un logotipo en la sede de la OMC en Ginebra.

Por Olivia Le Poidevin y David ​Lawder

GINEBRA/WASHINGTON, 5 mayo (Reuters) - Estados Unidos y un grupo de países tienen previsto seguir adelante con su propia moratoria sobre los aranceles al comercio electrónico si Brasil y Turquía siguen oponiéndose ‌a la prórroga de un acuerdo global ‌en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio que se celebrarán el miércoles, según un borrador del documento.

El fracaso en la reunión de alto nivel de la OMC celebrada en Yaundé, Camerún, en marzo para renovar la moratoria de larga data sobre los aranceles para el streaming y las descargas transfronterizas supuso otro revés para el papel de la OMC en el establecimiento de las normas comerciales mundiales.

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La moratoria, acordada en 1998 y renovada periódicamente desde entonces, prohíbe los aranceles sobre las ​transmisiones electrónicas transfronterizas, como el ⁠streaming de música o películas y la descarga de software.

Es una prioridad para los miembros de ‌la OMC con grandes economías digitales —entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá ⁠y Japón—, que argumentan que aporta previsibilidad al comercio digital ⁠mundial y desean que se convierta en permanente.

ESTANCAMIENTO

Las perspectivas de salir del punto muerto entre Estados Unidos, Brasil y Turquía parecen escasas de cara a la reunión del Consejo General de la OMC que ⁠se celebrará el miércoles en Ginebra, según afirmaron cinco diplomáticos.

Un borrador de texto, con fecha ​del 1 de mayo y al que ha tenido acceso Reuters, ‌muestra que Estados Unidos y un grupo de ‌miembros proponen un plan alternativo en virtud del cual acordarían entre ellos no imponer aranceles a ⁠las transmisiones electrónicas durante un período no especificado. El texto fue propuesto por Estados Unidos, según indicaron los diplomáticos.

"A partir del 8 de mayo de 2026, nosotros, los copatrocinadores de esta comunicación, seguiremos sin imponer aranceles aduaneros a las transmisiones electrónicas entre nosotros", reza el borrador.

Si no se produce ningún ​cambio en el ‌Consejo General, Washington tiene previsto seguir adelante con este acuerdo plurilateral, que hasta ahora cuenta con el apoyo de países como Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda, según ha declarado un alto diplomático.

No quedó claro de inmediato cuántos miembros copatrocinarían el texto.

La moratoria se convirtió en un punto álgido en Yaundé en medio de una disputa ⁠más amplia entre Estados Unidos y Brasil, después de que los miembros no lograran ponerse de acuerdo sobre una prórroga de cuatro años.

Los esfuerzos diplomáticos desde entonces han dado pocos frutos, a pesar de los contactos indirectos entre Washington y Brasilia, según indicaron dos diplomáticos. Las misiones permanentes de Brasil y Turquía no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

LA CREDIBILIDAD DE LA OMC EN JUEGO

El borrador se basa en una declaración realizada en abril por 23 países en la que se comprometían a no introducir aranceles y afirma ‌que el objetivo sigue siendo un acuerdo multilateral, al tiempo que expresa "decepción" por el lapso.

El embajador de Estados Unidos ante la OMC en Ginebra, Joseph Barloon, afirmó que la incapacidad de garantizar una prórroga a largo plazo debido a la oposición de "dos miembros" —una aparente referencia a Brasil y Turquía— ponía de relieve la dificultad de la OMC para abordar los retos del comercio moderno.

"Estados Unidos ha obtenido compromisos de docenas ‌de países —y de casi todos sus principales socios comerciales— para no imponer aranceles a las transmisiones electrónicas y seguirá apoyando los esfuerzos para lograr una moratoria plurilateral sobre los aranceles al comercio electrónico", afirmó.

Aunque los diplomáticos señalaron ‌que era poco probable ⁠que se impusieran aranceles de forma inmediata, Andrew Wilson, secretario general adjunto de políticas de la Cámara de Comercio Internacional, advirtió de que no restablecer la moratoria ​multilateral dañaría la credibilidad de la OMC.

"Envía una señal clara de que las normas de la OMC se están erosionando lentamente", señaló Wilson, añadiendo que un resultado plurilateral sería "subóptimo", ya que no se aplicaría de forma universal y podría generar incertidumbre para las empresas.

(Reportaje de Olivia Le Poidevin. Edición de Mark Potter)