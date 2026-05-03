Una nueva encuesta posiciona a Kicillof como el dirigente con mejor imagen: Milei aparece sexto

Una nueva encuesta de Zuban Córdoba muestra un escenario adverso para el gobierno de Javier Milei y ubica a Axel Kicillof con una imagen considerablemente superior. El estudio, realizado a nivel nacional, no solo expone un alto rechazo a la gestión libertaria, sino también una creciente demanda de cambio político y un deterioro generalizado en la percepción del oficialismo.

Para el sondeo, la consultora habló con 2.000 personas mayores de 16 años, es decir, habilitadas para votar, entre el 25 de abril y el primero de mayo de este año. El margen de error informado es de +/-2,19%, mientras que el nivel de confianza es del 95%.

El dato más fuerte del relevamiento aparece en el ranking de imagen de dirigentes. Allí, Axel Kicillof encabeza la lista con un 45,2% de imagen positiva frente a un 46,3% de negativa, lo que lo ubica como el dirigente con mejor posicionamiento relativo dentro del escenario político. Muy cerca aparece Victoria Villarruel, con 40,6% positiva y 42,3% negativa, mientras que más atrás se ubican figuras como Patricia Bullrich (37,3% positiva y 55,5% negativa) y Sergio Massa (37,3% positiva y 54,2% negativa).

En ese mismo esquema, Myriam Bregman muestra uno de los balances más equilibrados (35,1% positiva y 35,1% negativa), mientras que Juan Schiaretti también presenta un diferencial más contenido (33,3% positiva y 33,8% negativa). El contraste más marcado es el de Javier Milei, que registra apenas 34,8% de imagen positiva pero un 60,6% de imagen negativa, uno de los niveles de rechazo más altos de toda la medición.

Según la encuesta, la gestión del Gobierno registra un 64,5% de desaprobación, frente a apenas un 34,3% de aprobación. Desde la consultora advirtieron que estos números "configuran una administración con problemas políticos serios a mitad de mandato".

Una nueva encuesta posiciona a Kicillof como el dirigente con mejor imagen: Milei aparece sexto

El dato que preocupa a Milei: el 71,2% cree que hace falta un cambio

La encuesta también revela un clima social crítico: el 71,2% de los argentinos considera que hace falta un cambio de gobierno, contra apenas un 21% que se manifiesta en desacuerdo.

En los distintos escenarios de intención de voto de cara a las elecciones del año que viene, el oficialismo aparece rezagado frente a otras fuerzas. En una de las proyecciones, el espacio peronista (PJ - Fuerza Patria) lidera con 28,4%, mientras que La Libertad Avanza queda por detrás.