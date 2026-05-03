Ver Racing vs. Huracán en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Bisanz frente a Di Cesare, un duelo que puede volver a darse en un partido clave.

Racing recibe este domingo a las 16 horas a Huracán por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026. Se trata de un duelo que define mucho para ambos, que llegaron a este último encuentro en una situación compleja para pasar de ronda: en el caso de la "Academia", con la obligación de ganar para llegar a la siguiente ronda. En cuanto al "Globo", el equipo de Parque Patricios tiene la necesidad de sumar de a tres para no depender de nadie, aunque con el empate también podría clasificar.

El conjunto de Gustavo Costas llega en un momento delicado desde lo deportivo, con una racha de resultados adversos que lo pusieron al borde de la eliminación en fase de grupos del primer campeonato del año. Un escenario que parecía impensado un mes atrás, pero del que aún no pudo salir a flote, por lo que este cruce frente a Huracán tiene sabor a final.

Por dónde ver Racing contra Huracán en vivo por TV online

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Racing y Huracán de este domingo 3 de mayo, a las 16 horas, será transmitido por ESPN Premium.

Costas recupera tres jugadores para un duelo clave

Para este cruce definitorio el entrenador podrá volver a contar con Santiago Sosa y Adrián "Maravilla" Martínez. Tal vez, las dos figuras más destacadas que tiene este plantel de Racing, que basa en el liderazgo y buen criterio del mediocampista, así como en el delantero goleador, sus esperanzas de poder sortear un partido duro. Ambos no viajaron a Venezuela para jugar frente a Caracas para recuperarse en Buenos Aires de la mejor manera. También volverá a estar disponible Marcos Rojo, que recibió el visto bueno del Tribunal de Disciplina tras purgar su sanción por la expulsión que recibió ante River.

La Academia viene de igualar ante Caracas en Venezuela.

Por el lado de Sosa, el capitán arrastra una sobrecarga desde hace varios partidos, por lo que el cuerpo técnico le dio descanso, mientras que "Maravilla" sufrió frente a Barracas Central un esguince en su rodilla derecha, lesión que no le impidió para suerte de la "Academia" estar presente ante el "Globo". El margen de error para el conjunto de Avellaneda ya no existe, aunque sabe que aún depende de si mismo, ya que con la victoria entra en los playoff si depender de nadie.

Qué necesita Racing para pasar de ronda

Si Racing pierde, se queda afuera más allá de cualquier otro resultado.

Si Racing gana, se mete en los octavos sin depender de otro resultado.

Si Racing empata, se meterá en los octavos si Barracas pierde con Banfield y no ganan Tigre ni Sarmiento.

Qué necesita Huracán para acceder a los playoff