El gobierno formoseño se destacó por la eficacia de su gestión hídrica tras la crecida del Pilcomayo

El Gobierno de Formosa analizó la situación en la región oeste luego de las lluvias recientes y el repunte del río Río Pilcomayo. En este sentido, autoridades aseguraron que el agua acumulada en cercanías del vertedero de la Ruta 28 logró escurrir con normalidad, lo que permitió una rápida estabilización de los niveles.

Se evaluó el funcionamiento de las obras de mitigación en la zona, aseguró el legislador provincial (MC) y asesor del Poder Ejecutivo, Aldo Ingolotti, en diálogo con la agencia Agenfor. En ese marco, explicó que “en estos días el Bañado La Estrella registró un repunte”, aunque destacó que el sistema respondió de manera adecuada.

Ingolotti precisó que el pico alcanzado fue de 39 centímetros sobre el vertedero, pero que posteriormente comenzó a descender. Este comportamiento evidencia que el aumento registrado en la alta cuenca del Pilcomayo es absorbido por el sistema natural del Bañado.

Niveles en descenso y control de la situación

El Bañado La Estrella se encuentra actualmente en su nivel máximo operativo, que se consolida como un recurso estratégico para la regulación hídrica y el abastecimiento de las comunidades provinciales. Según confirmó Ingolotti, el humedal garantiza la provisión de agua durante todo el año para el consumo humano y el desarrollo productivo, lo que asegura el funcionamiento del sistema de aprovechamiento hídrico en la región.

Ante el pronóstico de un período de lluvias intensas, el funcionario destacó que la infraestructura actual está preparada para responder con eficacia. En este sentido, remarcó que la planificación impulsada por el Gobierno provincial permite gestionar posibles contingencias y proteger la estabilidad del sistema frente a fenómenos climáticos adversos.

Obras y planificación como eje de la gestión

Finalmente, Ingolotti subrayó que las intervenciones realizadas en los últimos años, bajo la estrategia del gobernador Gildo Insfrán, fortalecieron significativamente la capacidad de respuesta ante eventos climáticos. El funcionario resaltó que esta inversión sostenida permite al sistema hídrico adaptarse con mayor flexibilidad a las exigencias del entorno.

"Estamos en condiciones de mitigar todas las contingencias que puedan llegar a producirse", afirmó de manera categórica. En ese sentido, destacó que la planificación previa y la ejecución de obras hidráulicas estratégicas son los pilares que garantizan la estabilidad necesaria en un contexto de alta variabilidad climática.

De este modo, la provincia logra sostener el control de la situación hídrica en una de sus zonas más sensibles. Este manejo se apoya tanto en la infraestructura clave desarrollada como en el monitoreo constante del comportamiento del sistema del Pilcomayo, lo que asegura la previsibilidad para toda la región.