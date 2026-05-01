Leo Rizzi estrenó una nueva colaboración musical.

El cantautor uruguayo Leo Rizzi presentó su nuevo sencillo "Aquí nadie se puede morir", una colaboración junto a Santi Balmes, líder de la banda española Love of Lesbian. Este lanzamiento funciona como el último anticipo antes del estreno de su segundo álbum de estudio, La Belleza de las Flores, programado para el próximo 8 de mayo.

Con fragmentos que celebran la libertad y la resistencia íntima, la propuesta invita a detenerse y reconectar con lo que el músico denomina "lo invisible y lo sagrado". De esta manera, el álbum se perfila como una invitación a valorar el arte por su propia existencia, sin necesidad de cuantificar o justificar su propósito.

La canción propone un diálogo entre la sensibilidad característica de Rizzi y la trayectoria de Balmes, referente del indie español. Musicalmente, el tema evoluciona desde un inicio íntimo hacia una instrumentación expansiva, donde ambas voces se combinan para transmitir un mensaje de serenidad y gratitud. La pieza actúa como una conclusión a la narrativa iniciada en sus singles previos, centrada en la superación de conflictos internos y la búsqueda de alivio personal.

Inspirado en la obra del filósofo Byung-Chul Han, el concepto del nuevo disco se plantea como una crítica a la cultura de la productividad. Rizzi busca reivindicar la belleza como un acto desinteresado y libre, alejado de la utilidad o la mercantilización. Según el artista, el proyecto es un intento de habitar un espacio poético frente a la inmediatez y el exceso de información de la sociedad actual.

Quién es Leo Rizzi

Nacido en Ibiza bajo el nombre de Julio Alberto Rizzi Vadillo, el artista de 26 años posee una identidad marcada por el constante movimiento entre Uruguay y Valencia. Esta formación multicultural, que el músico define como cosmopolita, se traduce en una obra que logra equilibrar la energía de sus raíces mediterráneas con la influencia de su crianza en América del Sur.

Leo Rizzi.

Graduado en Bellas Artes, Rizzi traslada su formación académica y su curiosidad intelectual a su propuesta estética. A nivel musical, esta profundidad se complementa con una marcada afinidad por el rock argentino de la década del 70, un interés que aporta una capa de densidad y nostalgia a sus composiciones contemporáneas.

Según su propia visión artística, su proyecto busca establecer un vínculo entre la naturaleza y la experiencia urbana, utilizando su creatividad para construir una imagen distintiva que hoy lo posiciona como una de las voces más singulares de la escena actual.