Asombro en el folklore por la historia del hit de Los Manseros Santiagueños "Eterno Amor": ¿Cuál es el vínculo con La Sole?

La canción “Eterno Amor”, que vincula a Martín Paz con Soledad Pastorutti, representa una obra que une admiraciones, inspiraciones y colaboraciones en el mundo del folklore.

El folklore argentino tiene un himno moderno que no para de sonar en peñas y festivales: "Eterno Amor". Este tema, grabado por Los Manseros Santiagueños y compuesto por Martín Paz y Miguel Arce, superó las trescientas versiones, pero su origen y la inspiración detrás de la letra generan aún debate.

Este año, Soledad Pastorutti reveló el secreto que había guardado por mucho tiempo. La cantante contó: “Yo lo sabía porque alguna vez Martín me lo contó. Pero, bueno, en ese momento no se dijo públicamente; se podía llevar a un malentendido o una mala interpretación. Él ha sido un señor muy respetuoso conmigo siempre. Un tipo que yo admiré profundamente y que lamenté mucho su desaparición física porque era uno de los compositores que estaba alimentando lo nuestro constantemente”.

La artista no ocultó la emoción que le genera la canción y el honor que siente: “Con que me hayan dedicado una canción... y qué canción, porque además es un exitazo... ya me siento como actriz de telenovela. Porque nunca pensé inspirar a nadie, te juro, y es un honor. Y además, viniendo de un tipazo como Martín, me halaga el doble porque era re buena gente”.

Martín Paz, figura central en esta historia, tuvo un rol clave en Los Manseros Santiagueños, grupo fundado en 1959 por su padre Onofre Paz y Leocadio del Carmen Torres. Durante una década, Martín aportó juventud y energía, grabando cinco álbumes. Su muerte, el 26 de octubre de 2023 a los 48 años, dejó un vacío en la música popular argentina.

En una entrevista de 2022, Martín aclaró el origen de "Eterno Amor": “Yo trato de ser muy puntual en esto diciéndolo porque, obviamente, no me gustaría que se preste a la confusión. La canción se la hice para Soledad, pero ella simplemente ha sido para mí una musa inspiradora, no es porque haya sucedido nada absolutamente. Para mí ha sido una musa, doy el ejemplo como un pintor requiere de su musa inspiradora o lo que sea, algún paisaje. Bueno, en este caso ha sido ella para mí la musa inspiradora de hacer esta canción, por un afecto, por un respeto y una admiración, un cariño”.

La letra de “Eterno Amor”, atribuida a Martín Paz, sigue emocionando a quienes la escuchan.

El compositor reconoció además que no esperaba el alcance que tuvo la canción: “Indudablemente, cuando la hice no sabía que iba a pasar esto. Me pasa con todas las canciones, que las hago deseando que a la gente les guste, que las canten”. Y recordó un momento especial: “Tuve la suerte y la posibilidad de decírselo, de cuánto me alegraba el hecho de lo que había crecido ella como artista desde sus comienzos a lo que es hoy. La canción nace un poco por eso”.

En 2009, Martín adelantó el nacimiento del tema en una entrevista: “Es una canción nueva que hice hace unos meses antes de grabar el disco. Yo lo había cantado una vez en Santiago en la Casa de Los Carabajal, en el barrio de Los Lagos, tarareándola y mi papá me la remarcó para que la grabara”, refiriéndose al álbum "Mejor que nunca". Allí quedó claro que la familia y el barrio jugaron un papel decisivo en la creación.

La polémica en el folklore por la historia de "Eterno amor"

Sin embargo, la autoría de la letra tiene otra voz. Miguel Arce, coautor, aportó su versión: “Yo la letra la había escrito más o menos en el año 2000, cuando era integrante del conjunto Los de Mailín. Con Martín nos pusimos de acuerdo para hacer dos canciones, que una era “Eterno amor” y la otra “No te puedo olvidar”, que era para grabar para el conjunto Los de Mailín. Después de poco tiempo, Martín integra Los Manseros y ahí al poquito tiempo lo grabaron y fue un éxito la canción”.

Arce explicó que la letra es suya y la música de Martín: “Uno iba escribiendo canciones como poemas, y a uno le puse como título ‘Eterno amor’. Después de mucho tiempo me pide letras Martín y bueno, le gustó esa canción para esa música que él ya tenía pensada”. Sobre la inspiración para Soledad, aclaró: “Se la habrá hecho para Soledad. Yo no lo sabía porque a mí no me dijo nunca nada. Pero yo me enteré ahora”.

En medio de estas versiones cruzadas, la letra de “Eterno Amor” sigue emocionando a quienes la escuchan, con versos que expresan un amor profundo y sincero: “Despierta ya, mujer, así, yo puedo ver / La mirada de tu alma tan profunda / Que me hace tanto bien, y sueño / Que, entre tus brazos, tu boca me diga: ‘Te quiero’. Siente mi corazón y el fuego de su amor / No lo dejes así, muerto de frío / Tu mirada es todo mi abrigo / Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo”.