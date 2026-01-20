El presidente de la Nación, Javier Milei, visitó el Festival de Jesús María y cantó junto al Chaqueño Palavecino.

El cantor Alito Toledo de Los Manseros Santiagueños opinó tras la visita del presidente Javier Milei al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026, quien compartió un momento con el Chaqueño Palavecino sobre el escenario del Anfiteatro José Hernández. “Que apoye nuestro folklore”, resumió el artista del histórico grupo liderado por el fundador Onofre Paz.

“Este festival es muy popular. Este festival es muy grande. Y bueno, qué lindo sería que apoye la cultura nuestro presidente. Eso es lo importante”, manifestó Alito durante una entrevista, luego del show emotivo que brindó con Los Manseros Santiagueños en la penúltima jornada de los 60 años del Jesús María. “Lo digo humildemente, que apoye nuestra cultura argentina, que apoye nuestro folklore en todo el país”, agregó respecto al mandatario nacional.

En esa línea, el músico santiagueño insistió por la aparición de Milei en Córdoba: “Nada más, hace muy bien en venir a estas cosas para que él vea cómo se vive un festival. Eso es importante”. Por otra parte, Alito se manifestó sobre el momento que atraviesa el género musical: “Yo lo que siempre hablo con la juventud es que no se pierdan las raíces, que traten de cantar una chacarera, una zamba, como tiene que ser”.

“Pero que no se pierdan las raíces, que no se pierda la cultura nuestra”, insistió el Mansero y completó para los más jóvenes: “No vayamos para otro lado, hagamos el folklore como han dejado aquellos que han hecho folklore. Desde Don Atahualpa, los Chalchareros, el Chango Nieto, Cafrune, Los Manseros y cuánta gente más. Y yo creo que esas cosas no se tienen que perder y el folklore va a seguir vigente”.

Onofre Paz y Alito Toledo son los referentes de Los Manseros Santiagueños y brillaron en el Festival de Jesús María 2026.

Onofre Paz emocionó a todos en el Festival de Jesús María: “Ojalá”

Los Manseros Santiagueños volvieron a demostrar una vez más por qué su impronta es una pieza fundamental e irremplazable del cancionero de la música popular argentina. Bajo el liderazgo de Onofre Paz, el conjunto que lleva más de seis décadas de carrera transformó el campo de jineteada del Festival de Jesús María en un pedazo de monte santiagueño, reafirmando un vínculo con el público que traspasa todas las generaciones.

Luego de la presentación y las primeras canciones, Alito Toledo, uno de los integrantes del grupo, manifestó: “Estamos muy emocionados… Todos, todo el equipo de Los Manseros”. “Venir a este festival es algo especial, lo sentimos como nuestro; estos 60 años hacen ruido para muchos argentinos, para todos aquellos que hacemos cultura. Es un ejemplo. 60 años de mantener un festival como Jesús María es un orgullo de los argentinos, donde se escucha el folklore, nuestra música”, agregó.

“Ya que hablamos de 60 años, Los Manseros están cumpliendo 67 años de trayectoria con su fundador”, agregó Toledo, señalando a Onofre Paz, quien se quebró en llanto luego de unas palabras: “Tenía 16 años cuando empecé con Los Manseros, ahora tengo 83. La verdad que tengo una emoción”. Ante esa situación, Alito retomó la palabra y le habló al público: “Todo esto se debe a ustedes, son los que apoyaron en 67 años a Los Manseros en sus distintas generaciones, desde el abuelo, al padre y ahora los chicos que vienen a un festival a cantar nuestras canciones”.