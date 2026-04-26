La Sole y Colapinto compartieron un momento en el escenario. Créditos: RSFotos.

El mundo del folklore argentino vive días de furor tras la participación especial de Soledad Pastorutti en el Road Show Buenos Aires 2026, el evento masivo protagonizado por el piloto Franco Colapinto. La Sole brindó un espectáculo cargado de energía donde interpretó sus clásicos más emblemáticos, logrando una fusión perfecta entre la pasión del automovilismo y nuestras raíces musicales.

Durante el encuentro, el joven piloto de Fórmula 1 no ahorró elogios para la cantante y le dedicó palabras de profunda admiración y cariño, lo que selló un momento de gran cercanía entre dos de los máximos referentes actuales de la cultura y el deporte nacional.

"A la Sole la amo. En todos los viajes de chiquito la escuchaba, teníamos su CD. Me encantaba Tren del cielo, Lejos de Tí, Brindis, todas", soltó Colapinto en el escenario, ante la mirada de la estrella del folklore nacional quien le agradeció los halagos.

A lo largo de su trayectoria, la artista de Arequito ha sido la voz elegida para homenajear a las figuras más grandes de nuestra historia, habiendo cantado para Diego Maradona y Lionel Messi en diversas ocasiones memorables. Esos encuentros, marcados por la emoción y el respeto mutuo, trascendieron la pantalla para instalarse en el inconsciente colectivo argentino.

La Sole y Luck Ra fueron parte del evento de Colapinto.

La presencia de la cantante en el evento de Colapinto no solo deleitó a los presentes con su potencia vocal, sino que también subrayó la vigencia de los géneros tradicionales en los grandes eventos de vanguardia. La imagen de la artista junto al piloto del momento se volvió viral en cuestión de minutos, celebrada por un público que ve en ellos la representación de la excelencia argentina en sus respectivas disciplinas.

La Sole y un nuevo capítulo de su serie documental

Soledad Pastorutti continúa expandiendo su labor cultural a través de la producción de una serie documental que recorre diversas localidades de la Argentina. Bajo la premisa “Viva la tradición”, la artista estrenó el tercer episodio de su proyecto #30Pueblos en YouTube, centrado en esta ocasión en San Antonio de Areco.

A través de sus redes sociales, la intérprete destacó la profunda identidad y carga histórica de este destino, sugiriendo incluso que el recorrido le permitió hallar indicios sobre el origen del nombre de su propio pueblo natal. “Cada encuentro con nuestras raíces se vuelve también una forma de agradecer tantos caminos andados”, reflexionó la cantante al vincular este proyecto con un momento significativo de su trayectoria personal y profesional.