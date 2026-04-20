Sorpresa en el folklore por el ping-pong de La Sole a Miranda!: “Extraño mucho”

Soledad Pastorutti invitó a Miranda! para una nueva versión de un clásico de la música latinoamericana en su ciclo "Casa Sole".

Soledad Pastorutti volvió a sorprender a todo el ambiente de la música por el lanzamiento de “Vienes y te vas”, una nueva entrega de su proyecto “Casa Sole”, esta vez junto a Miranda!, en una colaboración que cruza sensibilidad y potencia pop. Además, Ale Sergi y Juliana Gattas se atrevieron a responder un cuestionario de la artista popular de Arequito.

“Con Miranda hablamos de eso que más extrañamos cuando estamos lejos… y de lo que más disfrutamos al volver”, escribió Soledad Pastorutti en sus redes sociales, donde compartió un breve clip junto a los nuevos invitados de su ciclo y convocó a sus seguidores: “Y ustedes… qué es lo que más extrañan cuando están lejos de casa?”. La publicación desató una ola de reacciones de cariño y respuestas a la consigna.

Mientras tanto, en el reel de Instagram se los ve a los tres y Ale Sergi responde: “Volver a casa, no sé, a mi cama. Es que la palabra casa ya me parece que se autodefine. Es lo que es, es el hogar, es tu lugar, es donde vos estás, pero también tu cama, tu comida, tu aire, tu todo. Siempre se valora mucho”.

“Cuando volvés de un viaje largo, volver a la casita y estar ahí tranqui, es como lo que uno más extraña. Yo por lo menos, lo extraño mucho”, completó el cantante y su histórica compañera planteó: “Sí, todo el radio de mi casa, los lugares a los que voy, la rutina, el gimnasio. Ya mi casa es también mi barrio porque me acostumbré a dormir en hoteles y en lugares diferentes, pero disfruto mucho de mi vida acá, en mi casa, cerca de mis seres y en mi barrio mismo”.

Soledad Pastorutti y Miranda! brillaron con una potente versión de "Vienes y te vas".

“Sí, yo coincido, yo creo que nos acostumbramos porque no nos queda otra a usar otros baños, otras camas, a otros olores. Pero no hay como la casa de uno”, cerró Soledad entre risas por los comentarios de Juliana, quien bromeó: “Yo no uso otro baño. Me aguanto toda la gira”.

Detalles de la nueva entrega de "Casa Sole"

Por otra parte, Pastorutti cerró su posteo al anunciar que “Vienes y te vas”, el tema escrito por William Luna, ya está disponible en todas las plataformas y remarcó: “Nos está haciendo muy felices leer sus comentarios sobre esta canción”. Como bien se informó, “Casa Sole” es una serie de sesiones en vivo donde se reimaginan clásicos latinoamericanos junto a artistas de distintas generaciones.

“Cada sesión se desarrolla dentro de una casa real, un espacio íntimo que funciona como escenario, refugio y metáfora. Allí, las canciones se presentan tal como nacen: cercanas, orgánicas y atravesadas por la energía del momento”, completa la sinopsis de cada entrega que sale por YouTube y ya tuvo a estrellas como Pedro Capó y Chango Spasiuk en la versión de "Piel Canela"; La T y La M con el éxito "¿Cómo que no?" y Lázaro Caballero en la sentida "Hoja en Blanco".