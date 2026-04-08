Sorpresa en el folklore por el pueblo que recorrió Soledad Pastorutti: “Alguna pista"

Soledad grabó una visita especial a San Antonio de Areco y convocó a sus fans a seguir su recorrido por 30 pueblos de nuestro país desde su canal de YouTube.

Soledad Pastorutti siempre brilla sobre el escenario y ahora lo hace también abajo porque está produciendo una serie documental sobre los diferentes pueblos de nuestro país bajo una premisa “Viva la tradición”. Desde su canal de YouTube estrenó el tercer episodio y resumió en sus redes sociales: “San Antonio de Areco tiene historia, tiene identidad… y también, quién sabe, alguna pista del nombre de mi pago”.

“En este año tan especial para mí, cada encuentro con nuestras raíces se vuelve también una forma de agradecer tantos caminos andados”, describió Soledad Pastorutti en Instagram y señaló: “En este nuevo capítulo de #30Pueblos, que ya está disponible en mi canal, me dejé llevar por sus calles, su música y una tradición que sigue más viva que nunca”.

Del mismo modo, La Sole convocó a todos sus fans: “Recuerden que los 3 primeros martes de cada mes, a las 18, tenemos una nueva cita en mi canal para seguir recorriendo juntos esta historia”. Cabe recordar que ya pasó por Chaco y por Cerro Colorado, en Córdoba. En su sitio web aclara: “No es una gira ni un recital. Son encuentros simples, de esos que pasan cuando alguien llega a un pueblo, se queda un rato, charla, canta y comparte. Sin escenario, sin entradas, sin producción armada”.

Los detalles del recorrido de La Sole en San Antonio de Areco

Luego, según detalló la artista de Arequito, fue el 10 de noviembre cuando visitó San Antonio de Areco. “Naturalmente, a orillas del río y cerca del Puente Viejo, se recordaba el nacimiento de José Hernández (por él celebramos el Día Nacional de la Tradición en Argentina): se disfrutaba una huella tocada y bailada a la usanza tradicional, en ronda, varios paisanos a caballo con presencia de escuelas y autoridades”, comentó.

Soledad Pastorutti visitó San Antonio de Areco y conversó con personalidades del pueblo.

Además, la cantora popular reveló que “todos conmemoraban en tierras de Ricardo Güiraldes (autor de la novela gauchesca Don Segundo Sombra, ¡que en este 2026 cumple 100 años desde su edición!) el nacimiento de Hernández, autor de nuestro poema nacional: El Martín Fierro”. “Visité el Bar Tokio, caminé las calles rumbo al Puente Viejo y confirmé que la tradición sigue más viva que nunca”, relató La Sole.

“Me detuve a la sombra de un ombú en el Parque Criollo y Museo Gauchesco, entré a La Blanqueada, la mítica pulpería, a escuchar música en vivo y deseo que nunca nos falte el canto payador, ¡gracias Nico Membriani por tu aporte!. Volví rumbo al centro y en una esquina, dentro de su recova, Miguel Ángel Gasparini me recibió en su espacio de puertas abiertas y a trazo libre…”, completó.