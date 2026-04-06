Soledad Pastorutti ventiló que grabó El Bahiano en uno de los destinos turísticos preferidos por los argentinos

La Sole visitó la ciudad donde grabó el video de El Bahiano.

Soledad Pastorutti protagonizó un reencuentro cargado de nostalgia y emoción al regresar a la ciudad donde grabó el video de su icónica canción El Bahiano a finales de los años '90. Se trata de Colonia del Sacramento, Uruguay, un escenario clave a nivel turístico para los argentinos.

Tras 28 años de aquel hito, el "Huracán de Arequito" volvió a pisar suelo uruguayo para brindar un show que funcionó como un puente temporal entre su presente artístico y sus raíces. El espectáculo frente al público de Colonia estuvo marcado por una mística especial, donde la artista y sus seguidores revivieron décadas de música compartida.

"Estas calles me trajeron recuerdos, de otras historias, de otras canciones. El video de El Bahiano lo hicimos acá! Gracias por recibirme con tanto amor", escribió Soledad en el pie de foto de su posteo. En un ambiente de absoluta cercanía, la artista recorrió su repertorio frente a fans que la acompañan desde sus primeras presentaciones, demostrando que el vínculo con el público uruguayo permanece intacto.

Luego de la función, la cantante utilizó sus redes sociales para compartir sus sensaciones tras el esperado reencuentro, publicando un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. En el posteo, Soledad reveló la profunda emoción que le significó volver al lugar donde grabó aquellas imágenes icónicas y también agradeció especialmente a su público por "mantener la llama viva" durante casi tres décadas.

De qué trata al canción El Bahiano de Soledad Pastorutti

La letra de El Bahiano, uno de los grandes éxitos que marcó la carrera de Soledad Pastorutti, oculta tras su ritmo festivo una historia de amor trágica marcada por las profundas diferencias de clase. La narrativa nos sitúa en las playas de Ipanema, donde Lorena, una joven perteneciente a una familia de la alta sociedad, se enamora perdidamente de un hombre humilde oriundo de Bahía.

La Sole, en vivo.

Este romance, nacido en la libertad del paisaje brasileño, encuentra un límite infranqueable en la figura del padre de la joven, quien se opone terminantemente a la relación debido al origen pobre del pretendiente. El desenlace de la canción relata el peso insoportable de esa imposición familiar y el dolor de un vínculo que no pudo prosperar bajo las reglas sociales de la época.

Ante la imposibilidad de vivir su amor y la desesperación por la prohibición de su padre, Lorena toma la drástica decisión de quitarse la vida arrojándose desde la cima del Corcovado. De este modo, la obra de La Sole transforma una melodía de impronta alegre en una crónica sobre el sacrificio y las barreras invisibles pero letales que, a veces, separan los mundos de quienes se aman.