Son dos amigos, se juntaban para jugar al fútbol, no tenían arqueros y desarrollaron una app para terminar con ese problema

Bien saben los amantes del fútbol -sobre todo a los que juegan a nivel amateur- lo difícil que es encontrar un arquero para un partido de fútbol si no tienen a uno fijo en el equipo o si justo "se baja" alguno. Por suerte hay una solución y llegó de la mano de Marcos Iraola y Thomas Beckford, dos jóvenes programadores de Buenos Aires crearon Arqueros Ya, una aplicación que trascendió rápidamente en varios puntos del país. La misma le sirve tanto a esos grupos de amigos como hasta a diferentes clubes del fútbol argentino que pueden confiar -y lo hicieron- en ellos para contar con un guardameta.

Si necesitás un arquero, te conectás y podés alqular un guardameta en cuestión de segundo. Un tinder de arqueros. En poco más de tres meses, la plataforma alcanzó más de 2500 inscriptos y el plan de sus fundadores es no sólo seguir creciendo a nivel local, sino también expandirse aún más y que quienes se postulen puedan vivir del fútbol como tanto soñaron. Llevándose sólo un porcentaje, le abren el abanico de posibilidades arqueros de todo el país que pueden desde disputar un simple encuentro o tener la chance de, en algún momento, fichar para algún equipo de nuestro país que esté en búsqueda.

La dificultad de encontrar arqueos es grande, pero con una simple interconexión de datos esto puede ser más sencillo y, además, más rápido para encontrar soluciones. Los arqueros se registran con una descripción, videos y datos de ellos con los que suman al perfil. Los que buscan partido se meten al sitio web, crean un partido y Arquero Ya valida el partido y en base al presupuesto que pone el equipo, le aparece en la plataforma a los arqueros un rango de precio y los que están disponibles se van postulando. Los perfiles de los arqueros aparecen postulados en base a precio, reseñas, videos, calidad y el perfil si le gusta o no le gusta elije a un arquero o al otro. Los que tienen mejores reseñas pueden pasar un mayor precio.

Desde Arqueros Ya, sus fundadores explicaron a El Destape la razón por la cual hicieron esto. "A partir de mi grupo de amigos de fútbol 11 de hace más de 15 años con el que nunca tuvimos un arquero fijo. Siempre íbamos turnando con algún amigo u otro conocido que se comían uno o dos goles por partido la mayoría". Y por eso es imposible. La solución llegó: "Tomando unas cervezas pos partido nos dijimos '¿Alguien conoce algún arquero y le pagamos para que venga a atajar por lo menos una fecha?'. Hicimos la cuenta entre los que estábamos ahí y dijimos 'ponemos dos o tres mil pesos y alquilamos un arquero'.

- ¿Se dieron cuenta de lo que generaron con esta movida?

No esperábamos tanto movimiento. Sí sabíamos que era una idea divertida que se podía llegar a viralizar entre lo insólito y lo práctico. Sabíamos que podía llegar a correrse un poco la bola, pero no esperábamos que a los dos meses de haber empezado a armar el proyecto se genere tanta repercusión.

- Con todo lo logrado... ¿Cuál es el próximo paso a cumplir? ¿A qué apuntan?

Hace poco nos habló un club del ascenso que quería fichar arqueros de una categoría específica y quería ver si teníamos gente del interior que cumplan con esas condiciones y las teníamos, así que estábamos viendo qué podíamos hacer en conjunto. Ahora estamos enfocados en hacer un producto cada vez mejor, tanto para los arqueros como para los equipos. Nos encantaría que haya arqueros que eventualmente vivan de esto.