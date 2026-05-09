La advertencia de Messi en la Selección Argentina a un mes del Mundial 2026: "Llegan mejor"

La advertencia de Messi en la Selección Argentina a un mes del Mundial 2026

A poco más de un mes del comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, Lionel Messi lanzó una fuerte advertencia de cara al torneo. El astro rosarino de la Selección Argentina que ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022 y disputará por sexta vez el certamen internacional habló con el "Pollo" Joaquín Álvarez acerca del desafío que se acerca y dejó en claro lo que piensa. Por supuesto, sus palabras no pasaron para nada inadvertidas, más aún sabiendo lo que representa el hombre del Inter Miami en la "Albiceleste" que comanda Lionel Scaloni.

"Es un Mundial, sabemos que es complicado por las selecciones que hay. Hay que ilusionarse como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor como a nivel de grupo o selección", esbozó el exhombre del Barcelona en diálogo con el conductor del ciclo "Lo del Pollo". De esta manera, aclaró que no será nada fácil repetir el título conseguido cuatro años atrás en suelo qatarí.

Lionel Messi reveló cómo llega la Selección Argentina al Mundial 2026

"Llega bien. Hay muchos chicos que están pasando por lesiones o falta de ritmo por una u otra cosa, pero la verdad que cuando el grupo está junto quedó demostrado que compite, quiere siempre ganar, deja todo y hace todo para intentar cumplir los objetivos", aseveró el crack rosarino acerca del presente del seleccionado nacional ante la Copa del Mundo que se avecina. A su vez, añadió que "Argentina siempre va a competir y dar el máximo como lo hizo desde que está este grupo".

Quiénes son los favoritos a ganar el Mundial 2026 además de la Selección Argentina, según Messi

Por otro lado, ante la consulta del conductor, la "Pulga" opinó sobre el resto de las selecciones que participarán en el certamen: "Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel, España, Brasil que hace un tiempito no está en su mejor momento siempre es candidata y tiene los jugadores para poder pelear en todas las competiciones oficiales. Después Alemania, Inglaterra, las grandes potencias, Portugal que tiene una selección muy competitiva y muy buena también. Después siempre aparece alguna sorpresa, cosas raras o que uno no imagina. Pero hay muchas selecciones de gran nivel".

Lionel Messi habló a poco más de un mes del comienzo del Mundial 2026

Los números de Lionel Messi con la Selección Argentina

Partidos jugados : 198 (+18 con la Sub 20 y +5 en los Juegos Olímpicos).

: 198 (+18 con la Sub 20 y +5 en los Juegos Olímpicos). Goles : 116 (+14 y +2).

: 116 (+14 y +2). Asistencias : 64 (+3 y +4).

: 64 (+3 y +4). Títulos: Mundial Sub 20 Países Bajos 2005; Juegos Olímpicos de Beijing 2008; Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026