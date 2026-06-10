Bill Gates calificó como "un grave error de juicio" sus encuentros con Epstein

El empresario y cofundador de Microsoft, Bill Gates, reconoció este miércoles que cometió un "grave error de juicio" al reunirse con el financista Jeffrey Epstein, aunque negó haber participado en conductas ilícitas o haber tenido conocimiento de los abusos sexuales que el empresario cometía. Las declaraciones fueron realizadas durante una extensa comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga los vínculos de figuras influyentes con el entorno de Epstein.

Tras la promulgación de la Ley de Transparencia Epstein en el Parlamento estadounidense en noviembre pasado, el Departamento de Justicia norteamericano difundió más de tres millones de archivos con imágenes, videos y audios que comprobaron cientos de delitos cometidos por el propio Epstein, así como también revelaron la inmensa red de contactos que el financista tenía en todos los estratos del poder mundial. Líderes empresarios y políticos como Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, Elon Musk y muchos otros aparecieron mencionados reiteradas veces en los documentos.

En una declaración inicial presentada ante los legisladores, Gates aseguró que "nunca debió haberse reunido con Epstein" y sostuvo que jamás observó ni recibió indicios de que el financista estuviera involucrado en actividades criminales mientras mantuvieron contacto. La audiencia se produjo luego de que su nombre apareciera en distintos documentos divulgados por el Departamento de Justicia vinculados a la investigación sobre Epstein.

A su llegada al Capitolio, Gates remarcó que su participación era voluntaria y expresó su deseo de que el testimonio contribuya a esclarecer los hechos y a "hacer justicia a las víctimas". El empresario, que actualmente preside la Fundación Gates, no enfrenta acusaciones relacionadas con los delitos cometidos por Epstein y ha insistido durante años en que los encuentros entre ambos estuvieron exclusivamente ligados a cuestiones filantrópicas.

La explicación de Gates sobre su relación con Epstein

Durante el interrogatorio, Gates explicó que conoció a Epstein a través de personas vinculadas a sus actividades profesionales y benéficas. Según relató, el financista afirmaba tener la capacidad de movilizar miles de millones de dólares para proyectos de salud global, una promesa que despertó su interés en aquel momento.

El empresario sostuvo que la relación comenzó en 2011, tres años después de que Epstein se declarara culpable en Florida por solicitar prostitución a una menor. Sin embargo, aseguró que decidió cortar el vínculo en 2014 al concluir que las promesas de financiamiento no podían concretarse.

Además, Gates negó haber visitado la isla privada de Epstein o cualquiera de las propiedades más conocidas asociadas al financista. "Nunca he victimizado a nadie. Si bien él pudo haber intentado entablar una relación personal, nunca me interesó eso ni le correspondí", afirmó.

Los documentos analizados por los legisladores incluyen registros de reuniones, intercambios de correos electrónicos sobre proyectos filantrópicos y fotografías en eventos donde coincidieron ambos. No obstante, la Fundación Gates aclaró que nunca se creó un fondo benéfico conjunto ni se realizaron pagos a Epstein.

Legisladores cuestionaron por qué mantuvo el contacto

Uno de los principales momentos de tensión durante la audiencia cuando justificó su decisión de seguir reuniéndose con Epstein después de su condena de 2008. El representante demócrata Robert Garcia señaló que el magnate sabía que el financista fue condenado por "un crimen horrible" y aun así continuó interactuando con él en busca de apoyo económico para iniciativas de la fundación.

Las versiones sobre el desempeño de Gates durante la declaración fueron dispares. Mientras algunos legisladores demócratas lo describieron como colaborativo y dispuesto a responder preguntas, otros aseguraron que fue evasivo en determinados momentos. El republicano Tim Burchett calificó el interrogatorio como "intenso", mientras que el demócrata Raja Krishnamoorthi sostuvo que el empresario se mostró "combativo" y poco comunicativo.

La representante Melanie Stansbury afirmó que Gates reconoció haber mantenido una relación limitada con Epstein porque consideraba que podía facilitar el acceso a potenciales donantes de gran patrimonio.