Fueron víctimas de Epstein, documentos de EEUU las mencionaron y ahora son acosadas

FOTO DE ARCHIVO: Nuevas imágenes de Epstein publicadas por el Departamento de Justicia de EEUU

Cuando Marina Lacerda reveló al mundo que Jeffrey Epstein había abusado ​sexualmente de ella cuando tenía 14 años, las amenazas no se hicieron esperar.

En septiembre, ella y otras denunciantes comparecieron en una rueda de prensa para exigir la publicación de los expedientes de Epstein. "La matarán", escribió un desconocido en los comentarios de un vídeo de YouTube con una noticia sobre Lacerda ese mismo día. "De verdad, debería haberse callado. Que en paz descanse".

El acoso se intensificó cuando el nombre de Lacerda apareció al menos 46 veces en documentos sin censurar del Departamento de Justicia meses después. En Internet, la llamaban mentirosa y prostituta, y decían que se merecía lo ‌que le había pasado. Su hija de 12 años fue objeto de burlas en el colegio por parte de sus compañeros, que ‌le preguntaban si era hija de Epstein.

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Hoy, Lacerda vive con su hija en un condominio cerrado y duerme con una pistola en la mesita de noche. "Tengo miedo de que alguien entre en casa", dijo. "Estoy paranoica todo el tiempo".

Lacerda es una de las 23 denunciantes de Epstein identificadas por Reuters que han sufrido amenazas, acoso e intimidación por parte de troles, difamadores y otros odiosos; algunas después de hablar públicamente sobre los abusos que sufrieron, otras después de que sus identidades quedaron al descubierto en los expedientes de Epstein del Departamento de Justicia, y en algunos casos, por ambas razones.

Basándose en entrevistas con las mujeres, registros policiales y judiciales, y miles de publicaciones en internet, este análisis es el más exhaustivo hasta la fecha sobre el alcance y la gravedad de los ataques contra las denunciantes de Epstein.

El acoso adoptó muchas formas. Desconocidos fotografiaron las casas de las mujeres, autos no identificados merodearon por el exterior y se alejaban a toda velocidad cuando se les confrontaba. Algunas mujeres recibieron amenazas de violencia, incluidas llamadas de personas que decían saber dónde vivían. Varias cuentan que ya no salen de casa solas.

El Departamento de Justicia dijo que tomó medidas para proteger la información de las víctimas tras publicar millones de páginas de expedientes de investigación relacionados con Epstein en diciembre y enero, y actuó con rapidez para corregir los errores de censura cuando se le notificaron.

Cuando se le preguntó sobre la gestión de los expedientes para este informe, la portavoz del Departamento de Justicia, Natalie Baldassarre, dijo que "ninguna víctima debería sufrir acoso, amenazas o intimidación tras dar un paso al frente". Añadió que el departamento "no es responsable de las ​reacciones negativas dirigidas a las víctimas que revelaron voluntariamente sus identidades mucho antes de que ⁠se publicaran los expedientes".

La exfiscal general Pam Bondi, a quien el presidente Donald Trump destituyó en abril, reconoció "errores de censura" en su testimonio del 29 de mayo ante el Congreso sobre la gestión de los expedientes de Epstein por parte del Departamento de Justicia; contó entonces que había delegado la responsabilidad ‌de publicar los documentos a su adjunto, Todd Blanche.

"Cometimos errores y los reconocimos", dijo Blanche, ahora fiscal general en funciones, ante una comisión del Congreso el 19 de mayo. "Por supuesto, cada vez que revelamos el nombre de una víctima que no debería revelarse, ⁠hemos fallado como Departamento de Justicia".

En el caso de las 23 mujeres entrevistadas por Reuters, la agencia de noticias revisó la documentación de sus denuncias contra Epstein —gran parte de ella en ⁠expedientes judiciales o policiales— o confirmó que recibieron una indemnización a través de fondos aprobados por los tribunales o acuerdos extrajudiciales. Todas dijeron que el acoso había agravado el daño que, según ellas, Epstein les infligió, situándolas en el punto de mira de un escándalo penal nacional de larga aliento cargado por la política de Washington.

Legisladores de ambos partidos han arrastrado a algunas de las mujeres a batallas políticas. Han sido invitadas a eventos de alto perfil, incluido el discurso anual sobre el Estado de la Unión, para presionar al Gobierno del presidente Donald Trump por su gestión del caso, exigir la publicación de más archivos y buscar ⁠una mayor rendición de cuentas por parte de los socios de Epstein.

Las denunciantes se enfrentan a un dilema difícil: alzar la voz puede llamar la atención sobre abusos que durante mucho tiempo quedaron impunes, pero también las expone a sufrir más daños. Al menos 10 de las mujeres ​entrevistadas por Reuters dijeron que ahora poseen armas —entre ellas pistolas, pistolas Taser, spray de pimienta o cuchillos— o recurren a seguridad armada para protegerse.

Casi todas las mujeres describieron vivir en un estado constante de alerta. Cuatro dijeron a ‌Reuters que denunciaron amenazas a la policía, pero los casos no dieron lugar a procesamientos porque las autoridades no pudieron identificar a los sospechosos ‌ni determinar que se hubiera cometido un delito, según las mujeres y los registros policiales. Un caso sigue bajo investigación activa, según la policía.

Otras mujeres dijeron que optaron por no ponerse en contacto con las fuerzas del orden, alegando una desconfianza arraigada en lo que consideraban fallos pasados a ⁠la hora de actuar ante sus denuncias de abuso.

En el caso de Lacerda, un portavoz de YouTube afirmó que la amenaza de que "la matarán" fue eliminada después de que Reuters solicitó a la plataforma de vídeos que se pronunciara al respecto.

Las motivaciones de quienes amenazan a las mujeres van desde culpar a las víctimas hasta teorías conspirativas. Las mujeres han sido objeto de críticas en todo el espectro político: a veces por votar a Trump, más a menudo por criticar su gestión de los expedientes de Epstein o por sugerir que está ocultando información.

Trump, que fue amigo de Epstein durante años, ha negado tener conocimiento de los delitos sexuales del financiero.

A algunas víctimas se las acusa de buscar dinero o atención, y se las tacha de prostitutas o estafadoras. A otras, especialmente a las procedentes de Rusia o Europa del Este, se las ha calificado de espías extranjeras. Los troles cuestionan por qué algunas mujeres volvieron con Epstein tras haber sufrido abusos; otros afirman que las mujeres que tenían ​18 años o más cuando fueron víctimas tienen argumentos ‌débiles.

Incluso las mujeres que eran menores de edad en ese momento han sido objeto de críticas. Algunos acosadores sugieren que deberían haber comprendido los riesgos, o culpan a sus padres por no haberlas protegido.

Al mismo tiempo, las mujeres han recibido elogios generalizados por alzar la voz y sacar a la luz los abusos de Epstein, ocultos durante tanto tiempo. Grupos de defensa de los derechos de la mujer, legisladores de ambos partidos y otras personas las han aclamado como valientes.

Epstein se declaró culpable en Florida en 2008 de cargos de prostitución, incluida la captación de una menor, en virtud de un acuerdo que le llevó a pasar 13 meses en la cárcel. Detenido de nuevo en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores en Nueva York y Florida, murió en una cárcel de Manhattan mientras esperaba el juicio. Su muerte fue dictaminada como suicidio.

Se han pagado unos 425 millones de dólares a al menos 200 víctimas a través de un fondo de compensación y acuerdos con su patrimonio y los bancos acusados de facilitar los abusos. Su cómplice, Ghislaine Maxwell, fue condenada en 2021 y cumple una ⁠pena de 20 años.

En al menos 6.250 casos, los nombres, direcciones, números de teléfono, fechas de nacimiento y fotos aparecieron sin censurar en la publicación de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia, revelando la identidad de al menos 177 mujeres —en algunos casos, repetidamente—, según Brittany Henderson, cuyo bufete de abogados de Florida representa al menos a 250 denunciantes de Epstein.

Reuters no pudo verificar de forma independiente esa cifra. Sin embargo, el Departamento de Justicia dijo en una carta de febrero dirigida a los jueces que supervisan los casos contra Epstein y Maxwell que había retirado "varios miles de documentos y archivos multimedia que podrían haber incluido inadvertidamente información que identificara a las víctimas".

Blanche dijo en su testimonio del 19 de mayo que el departamento retiró los documentos "en cuanto" las víctimas o sus abogados los denunciaron y que tenía a abogados trabajando "las 24 horas del día, los siete días de la semana" para "asegurarse de que solucionáramos todos y cada uno de los problemas".

Sin embargo, incluso después de que se señalaran los errores, la información personal siguió siendo visible, a veces durante meses, según un análisis de Reuters de los archivos y correos electrónicos enviados por los abogados de las mujeres al Departamento de Justicia.

En decenas de casos, dijo Henderson, la información siguió siendo pública incluso después de que ella había informado de los errores. Algunos se corrigieron en cuestión de días, pero otros quedaron sin resolver durante semanas o se volvieron a publicar sin haber sido totalmente censurados.

El Departamento de Justicia se negó a comentar los casos concretos de Henderson. Sin embargo, el portavoz afirmó que "se toma muy en serio la ocultación de datos de las víctimas" y que, cuando se detecta que la información personal no ha sido ocultada, "nuestro equipo ‌soluciona rápidamente el problema y vuelve a publicar las páginas debidamente censuradas".

ERRORES REPETIDOS

En el verano de 2004, Danielle Bensky tenía 17 años y era una aspirante a bailarina en una escuela de artes escénicas de Nueva York cuando, según ella, fue invitada a la mansión de Epstein en Manhattan para trabajar como masajista remunerada.

Al principio no hubo nada sexual, pero eso pronto cambió, según ella. Cuando le contó que a su madre le habían diagnosticado un tumor cerebral, Epstein la amenazó con usar sus influencias en los hospitales de Nueva York para interferir en la atención médica de su madre a menos que ella accediera a sus exigencias sexuales. Ella dijo que se tomó la amenaza en serio y siguió visitándolo, y que los abusos continuaron durante aproximadamente un año.

En abril de 2021, Bensky hizo pública su historia, identificándose como una víctima de Epstein. Pero no fue hasta que el Departamento de Justicia comenzó a publicar los archivos de Epstein —incluidos documentos sin censurar que la identificaban— cuando empezó a recibir amenazas violentas.

En diciembre, su nombre de pila y su número de teléfono aparecieron en un documento y su nombre completo en otro. En enero, un documento incluía su nombre completo y su fecha de nacimiento; otro tenía su nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono y direcciones de su domicilio y lugar de trabajo. El documento estuvo disponible durante ‌unos tres días antes de que el Departamento de Justicia lo retiró, según su abogada, Sigrid McCawley.

Mientras recogía a su hijo del colegio en febrero, Bensky vio que había recibido un mensaje de Facebook de un hombre de Nuevo México: "Te follaría por el culo hasta que murieras". La página de Facebook del hombre incluía fotos de él sosteniendo un rifle de asalto. Sus pensamientos se dirigieron inmediatamente a su hijo. "Solo quiero asegurarme de que está a salvo", dijo en una entrevista.

Bensky, de 39 años, ahora profesora de baile y coreógrafa, bloqueó al remitente. Reuters se puso en contacto con el hombre, Robin Clark, a través de su página de Facebook para preguntarle por el mensaje. Él respondió: "Estoy seguro de que ‌ha pasado por una mierda jodida que no puedo imaginar, pero no es ⁠la única víctima y eligió el camino equivocado". Luego le dijo a la periodista que "se fuera a la mierda" y la bloqueó. Otros intentos de contactar con Clark fueron infructuosos.

Bensky denunció el mensaje de Clark a Facebook en junio. La cuenta fue eliminada por infringir las políticas de Facebook, según un portavoz de la empresa matriz Meta.

En marzo, otra publicación de archivos del Departamento de Justicia volvió a poner el nombre de Bensky en el punto de mira público, esta vez en una declaración de 2008 que había ​prestado ante un agente del FBI. En ella, describió cómo Epstein se masturbaba mientras ella le daba un masaje. Cuando ella se detuvo, él se enfadó, le dijo que se marchara y le pagó 300 dólares, según contó ella al FBI.

McCawley, su abogada, afirmó que notificó al Departamento de Justicia el 7 de marzo y volvió a insistir nueve días después, tras comprobar que el departamento no había censurado el expediente. Solo entonces fue censurado, según ella.

En abril, Reuters revisó la página web del Departamento de Justicia y descubrió que el apellido de Bensky seguía apareciendo en otros dos lugares. Reuters se lo comunicó y su abogado volvió a ponerse en contacto con el departamento. La información, según su abogado, fue censurada varios días después.

"Esto deja a las supervivientes en una situación en la que te sientes destrozada", dijo Bensky sobre los errores de censura del Departamento de Justicia. "Ahora soy mucho más cautelosa y siempre miro por encima del hombro".

(Edición de Jason Szep. Editado en español por Javier López de Lérida)