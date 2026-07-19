Pachuca golea como visitante a Pumas con doblete de venezolano Rondón en torneo mexicano

Pachuca goleó el sábado por 3-0 como visitante a Pumas UNAM con un doblete del venezolano Salomón Rondon en la primera ‌jornada del torneo Apertura del ‌fútbol mexicano.

El otro tanto de los "Tuzos" de Pachuca lo anotó Elias Montiel, quien dio la asistencia para el segundo gol de Rondón.

"Un sueño dirigir a un club como Pachuca y empezar de esta manera, para mí es una tarde redonda que debemos tomar con mucho respeto”, dijo el director técnico de Pachuca, Benjamín Mora.

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"En el resultado, en el funcionamiento ​colectivo e individual, y ⁠en los roles de los jugadores estamos aprobados, se hizo un ‌buen partido, serio y con personalidad", agregó el estratega ⁠que fue designado técnico de Pachuca el ⁠10 de junio.

En el partido, disputado en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, Montiel anotó el primer gol a los 21 minutos ⁠con un disparo desde fuera del área, metiendo el balón ​pegado al poste izquierdo.

Rondón aumentó la ventaja a ‌los 31 minutos con un remate ‌de cabeza en el área chica tras centro enviado por el ⁠neerlandés Oussama Idrissi desde el sector izquierdo.

El delantero venezolano registró su doblete a los 80 minutos cuando remató potente con la cabeza un centro enviado por Montiel desde el sector izquierdo.

En los otros partidos del sábado, ​América ganó ‌por 1-0 como visitante a Querétaro con gol de Isaías Violante a los 83 minutos. Diez minutos antes del gol, las "Águilas" del América tuvieron la oportunidad de abrir el marcador con un tiro penal, pero el portero Guillermo Allison detuvo el ⁠disparo de Henry Martín.

"Un partido muy complicado, pero estamos haciendo nuestro trabajo. Gracias a Dios me tocó marcar y nos llevamos tres puntos a casa", dijo Violante a la cadena Fox.

Toluca derrotó por 2-0 como visitante a Guadalajara con goles de Alexis Vega y Jesús Gallardo.

Y Monterrey venció por 3-2 a Santos Laguna con doblete del argentino Lucas Ocampos y otro tanto de Jesús "Tecatito" ‌Corona. Para los "Guerreros" de Santos anotaron el argentino Lucas Di Yorio y Eduardo Aguirre.

El viernes, el campeón Cruz Azul remontó una desventaja de dos goles y sacó un triunfo de 3-2 ante Atlético de San Luis en los últimos minutos.

Atlas venció 3-2 como visitante a León, y Puebla ganó ‌1-0 en su visita a Bravos de Ciudad Juárez.

En el inicio de la jornada, Atlante sufrió el jueves una derrota de 2-1 ante Necaxa en el partido ‌que marcó su ⁠regreso a la primera división después de 12 años de ausencia.

Los "Potros de Hierro" anunciaron en abril su regreso al ​máximo circuito, tomando el lugar que dejó Mazatlán, después de que el presidente del Atlante, Emilio Escalante, adquirió el certificado de afiliación.

En el otro partido del jueves, Tijuana derrotó 3-1 a Tigres UANL.

Con información de Reuters