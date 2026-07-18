El Gobierno de La Rioja fortalece el sistema sanitario en el interior provincial: todos los detalles

Con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario y mejorar la calidad de las prestaciones destinadas a la comunidad, autoridades municipales, provinciales y del ámbito de la salud de La Rioja mantuvieron una reunión de trabajo en el departamento Facundo Quiroga para planificar acciones conjuntas que permitan dar respuesta a las principales necesidades del sector.

Del encuentro participaron el intendente Ariel Bejarano, la viceintendenta Mónica Fernández, la diputada Belén Mora, el concejal Guillermo Romero, la directora del Hospital Gregorio Chávez, Rosana Vera, junto al personal del nosocomio, quienes recibieron a la jefa de la Zona Sanitaria VI, Paola Sosa.

Durante la jornada se analizaron distintos aspectos vinculados al funcionamiento del sistema de salud local, entre ellos las necesidades de recursos humanos, el estado de la infraestructura edilicia, las condiciones del parque automotor sanitario y la provisión de insumos médicos, considerados fundamentales para garantizar una atención de calidad.

Como resultado del encuentro, las autoridades acordaron avanzar en un esquema de trabajo articulado entre el Municipio de Facundo Quiroga y el Ministerio de Salud de la Provincia, con el propósito de establecer prioridades de funcionamiento, agilizar las respuestas a las demandas sanitarias y optimizar los recursos disponibles.

La iniciativa busca fortalecer la coordinación institucional y promover soluciones concretas que permitan mejorar las prestaciones sanitarias en todo el departamento, garantizando un servicio más eficiente, digno y accesible para los vecinos.

Asimismo, se destacó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado para consolidar políticas públicas que respondan a las necesidades de la comunidad y contribuyan al fortalecimiento del sistema de salud provincial.

Plan de Salud 2030

El Ministerio de Salud de La Rioja presentó los avances del Plan Provincial de Salud 2030donde expuso las estrategias que viene implementando para fortalecer la planificación sanitaria, ampliar el acceso a la atención y consolidar un sistema de salud basado en información de calidad y gestión territorial. La misma fue realizada durante la XXIII Feria del Libro en la provincia.

La presentación se realizó a través de la conferencia La humanización del dato para transformar la gestión pública, encabezada por el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, junto a la coordinadora ejecutiva del Plan Provincial, Romina Cuello, y la subsecretaria de Planificación Estratégica y Monitoreo, Laura Zapata.

Durante la apertura, Vergara destacó que el Plan Provincial de Salud 2030 se consolidó como una política pública que orienta la gestión sanitaria con una mirada integral, sustentada en la planificación, el trabajo territorial y el análisis de información.

Vergara explicó que uno de los principales objetivos de la conferencia fue acercar a la comunidad el proceso de transformación que impulsa el Ministerio y mostrar cómo los datos pueden convertirse en una herramienta para mejorar la salud de la población.

"Es muy importante presentarlo para que toda la comunidad lo conozca, para que sepa qué estamos haciendo y que se vea que hay una decisión del Estado, del Gobierno, de humanizar los datos, no solamente en conseguir más información, sino que esa información la podamos poner al servicio de la comunidad y poder tomar las decisiones también de manera humana", afirmó.