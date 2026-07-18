A qué hora juega Francia vs. Inglaterra, el partido por el tercer puesto del Mundial 2026: fecha y TV en vivo

La selección de Francia buscará el tercer lugar en el Mundial 2026. (Crédito de foto: Christopher Neundorf / EFE)

El Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá está llegando a su gran clímax y, como es habitual, antes de la esperada final, el torneo nos regala un último gran espectáculo con el partido por el tercer puesto. Este encuentro de consolación, que a menudo presenta un fútbol más relajado pero lleno de orgullo, enfrentará a dos gigantes del continente europeo: las selecciones de Francia e Inglaterra.

Ambos equipos llegaron a las semifinales, pero cayeron frente a España y Argentina, respectivamente. Ahora, bajo el caluroso sol de Florida, los combinados buscarán cerrar su participación mundialista de la mejor manera posible, colgándose la medalla de bronce para brindarles una última sonrisa a los miles de fanáticos que viajaron para acompañarlos.

El escenario de la gran batalla por el bronce

Fecha: Sábado 18 de julio de 2026

Horario: 18:00 (hora local de Argentina)

Estadio: Estadio Miami, Miami Gardens, Estados Unidos

El recinto de Florida, que cuenta con todas las comodidades y capacidad para albergar un partido como este, se vestirá de gala para recibir a estrellas mundiales de la talla de Kylian Mbappé y Jude Bellingham. A pesar del innegable golpe anímico que puede significar quedarse a las puertas del duelo decisivo por el campeonato, ambas plantillas saldrán al campo de juego con profesionalismo para buscar el preciado tercer lugar, sabiendo que representar la camiseta nacional siempre exige dar el máximo esfuerzo posible.

Inglaterra se quedó en semifinales contra Argentina en el Mundial 2026. (Crédito de foto: TyC Sports)

Un historial mundialista lleno de máxima tensión

Cuando repasamos los libros de historia de la Copa del Mundo, los cruces entre franceses e ingleses siempre han estado marcados por un altísimo nivel de intensidad. El antecedente más fresco y doloroso para los británicos tuvo lugar hace tan solo cuatro años, durante los muy intensos cuartos de final del recordado Mundial de Qatar 2022. En aquella noche qatarí, la escuadra francesa logró imponerse por un ajustado 2 a 1, gracias a los golazos de Tchouaméni y Giroud, mientras que Harry Kane anotó un penal pero luego falló otro cobro.

Sin embargo, en los memorables mundiales del siglo pasado, la selección de Inglaterra también celebró a lo grande. En la edición de 1966, de camino a su único título, los ingleses superaron a Francia por 2 a 0. Luego, durante la primera fase de España 1982, la balanza deportiva se volvió a inclinar hacia los históricos inventores del fútbol.