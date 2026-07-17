Qué artistas tocan en la ceremonia de clausura y show de medio tiempo del Mundial 2026

Mundial 2026.

La definición del Mundial 2026 promete convertirse en uno de los eventos deportivos más vistos de todos los tiempos. El duelo entre Argentina y España concentra la atención de millones de fanáticos, pero el partido tendrá un atractivo adicional que trasciende el resultado: por primera vez en la historia de los Mundiales habrá un show de medio tiempo con artistas de reconocimiento internacional.

La FIFA decidió transformar la final en una experiencia de entretenimiento integral, con una ceremonia previa, un espectáculo durante el entretiempo y una presentación posterior al partido. El formato toma como referencia al tradicional show del Super Bowl y busca convertir a la final de la Copa del Mundo en una celebración global que combine deporte, música y un fuerte mensaje social.

Qué artistas participan del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

El gran atractivo de la jornada será el estreno del primer espectáculo de entretiempo en una final mundialista. La presentación estará organizada por FIFA junto con Global Citizen, la organización internacional dedicada a impulsar proyectos sociales y educativos. Para esta primera edición, el organismo confirmó un elenco integrado por algunas de las figuras más importantes de la música internacional:

Madonna.

Shakira.

Justin Bieber.

BTS.

Burna Boy.

PS22 Chorus.

Gustavo Dudamel.

Además, participarán personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo, una incorporación pensada para reforzar el carácter familiar del espectáculo y el mensaje educativo impulsado por la organización.

La dirección musical estará en manos de Chris Martin, líder de Coldplay, quien fue el encargado de coordinar a los artistas y diseñar el espectáculo. Aunque FIFA no confirmó que el cantante se presente sobre el escenario, sí tendrá un rol central en la producción artística.

Cómo será el histórico entretiempo de la final

La implementación del show obligó a modificar uno de los aspectos más tradicionales del fútbol: la duración del descanso. En lugar de los habituales 15 minutos, el entretiempo se extenderá entre 25 y 30 minutos. El espectáculo musical tendrá una duración aproximada de 11 minutos, mientras que el resto del tiempo estará destinado al montaje y desmontaje del escenario que se instalará sobre el campo de juego.

Mundial 2026.

Una vez finalizada la presentación, los futbolistas realizarán un breve precalentamiento antes del inicio del segundo tiempo para evitar lesiones luego de un descanso más prolongado de lo habitual.

Ceremonia de clausura: quiénes actuarán antes y después de la final

El show de medio tiempo no será el único evento artístico de la jornada. La FIFA también confirmó una gran ceremonia previa al partido, que se desarrollará durante los 90 minutos anteriores al inicio del encuentro entre Argentina y España.

En esa apertura participarán:

Post Malone.

Robbie Williams.

Laura Pausini.

Nicole Scherzinger.

Jennifer Hudson.

Tom Cruise.

IShowSpeed.

Además, el organismo adelantó que habrá una nueva presentación artística una vez finalizada la final, aunque por el momento no se dieron a conocer los artistas ni el formato del espectáculo.