Chau efectivo y tarjetas: con este truco podés pagar con el cleular y ahorrar tiempo

Conocer esta función puede hacer más rápidas y cómodas varias tareas de todos los días.

Muchos usuarios tienen una herramienta en su celular que pasa desapercibida, pero que puede simplificar varias tareas cotidianas. Se trata de la tecnología NFC (Near Field Communication), una función presente en la mayoría de los smartphones actuales que permite realizar pagos sin contacto, vincular dispositivos en segundos e intercambiar información con solo acercar el teléfono a otro equipo compatible.

Aunque suele estar desactivada o escondida dentro de la configuración del dispositivo, activar el NFC puede ahorrar tiempo en acciones que millones de personas realizan todos los días. Desde pagar compras sin sacar la billetera hasta conectar auriculares inalámbricos o compartir archivos de manera rápida, esta tecnología se convirtió en una de las funciones más útiles de los celulares modernos.

Qué es el NFC y para qué sirve

NFC significa Near Field Communication (Comunicación de Campo Cercano) y es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio de datos entre dos dispositivos cuando se encuentran a pocos centímetros de distancia. A diferencia del Bluetooth o el WiFi, no requiere un proceso de emparejamiento complejo, ya que la conexión se establece casi de forma instantánea.

Entre sus usos más habituales se destacan:

Realizar pagos sin contacto en comercios compatibles.

Vincular auriculares, parlantes u otros accesorios de forma rápida.

Compartir información entre dispositivos compatibles.

Leer etiquetas NFC para acceder automáticamente a contenido o ejecutar determinadas acciones.

El NFC es una tecnología inalámbrica de corto alcance.

Cómo saber si el celular tiene NFC

La forma más sencilla de comprobarlo es ingresar a Ajustes o Configuración y utilizar el buscador para escribir "NFC". Si la opción aparece, el teléfono cuenta con esta tecnología y solo es necesario activarla para empezar a utilizarla.

En algunos modelos Android también puede encontrarse dentro del apartado Conexiones, Dispositivos conectados o Red e Internet. En los iPhone compatibles, la función viene integrada de fábrica y no suele requerir una activación manual para la mayoría de sus usos.

Gracias a su facilidad de uso y a la seguridad que ofrece para el intercambio de datos a corta distancia, el NFC se consolidó como una herramienta cada vez más importante dentro de los teléfonos inteligentes. Aunque muchos usuarios todavía no la aprovechan, conocer esta función puede hacer más rápidas y cómodas varias tareas de todos los días.