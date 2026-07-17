Ideal para viajar y trabajar: cómo es el nuevo Motorola que promete durar casi cuatro días con una sola carga

Fuente: Xataka.

La batería siempre fue el talón de Aquiles de los celulares premium. Pantallas brillantes, cámaras con múltiples lentes y chips de última generación que en muchos casos no llegan al final del día sin pasar por el cargador. El Motorola Edge 70 Max invierte esa lógica: hace de la autonomía su argumento central, apoyándose en una celda de silicio-carbono, la misma tecnología que los fabricantes chinos vienen usando para instalar baterías más grandes sin engrosar el cuerpo del equipo.

La batería: por qué 7.100 mAh marcan diferencia

La clave no está solo en el tamaño de la batería, sino en el material. El silicio-carbono permite almacenar más energía en el mismo espacio físico que una celda de litio convencional, lo que le permite a Motorola llegar a los 7.100 mAh sin aumentar el grosor del dispositivo de forma notable. El fabricante promete hasta 73 horas de autonomía en uso real, lo que equivale a algo más de tres días sin cargar.

La carga rápida es de 90W por cable, lo que debería acortar el tiempo en el enchufe de forma significativa. El cargador viene incluido en la caja, algo que no todos los fabricantes mantienen. También hay carga inalámbrica magnética de 25W estilo MagSafe y carga inversa para alimentar otros dispositivos desde el celular.

Pantalla y procesador: la propuesta visual y de rendimiento

La pantalla es uno de los puntos fuertes del equipo. Es un panel AMOLED de 6,82 pulgadas con resolución QHD+, tasa de refresco de 144 Hz y un brillo pico de 7.000 nits, compatible con HDR10+. Para uso en exteriores o con mucha luz ambiente, ese nivel de brillo hace una diferencia real.

El procesador es el Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm, un escalón por debajo de la versión Elite del mismo chip pero suficiente para un rendimiento sólido en gaming, multitarea y uso cotidiano. La configuración es única: 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, sin opciones adicionales.

Las cámaras y lo que viene en la caja

El sistema de cámaras parece triple pero en realidad es doble: un sensor principal de 50 MP y un ultra gran angular de 8 MP. Quienes prioricen la calidad fotográfica encontrarán aquí su punto débil: el ultra gran angular no está a la misma altura que el sensor principal.

El equipo estrena Android 16 de fábrica y recibirá dos actualizaciones de versión del sistema operativo y tres años de parches de seguridad, lo que es el punto más flojo del producto: Samsung y Google ofrecen entre seis y siete años de soporte en equipos comparables.

Lo que sí suma en favor de Motorola: en la caja vienen el cargador de 90W y los auriculares Moto Buds Loop, dos accesorios que muchos fabricantes ya no incluyen. El precio de lanzamiento en España es de 699 euros; el valor para Argentina todavía no fue anunciado de forma oficial.