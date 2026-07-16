Giro histórico de Sony: por qué aseguran que la PS6 no será una consola tradicional

Fuente: IGN España.

Durante más de dos décadas, PlayStation definió su identidad anclando al jugador en el sofá. Hardware potente, exclusivos en 4K, televisor de por medio. Ese modelo le funcionó bien, pero el mercado cambió: Nintendo demostró que el formato híbrido genera un apetito enorme, y Microsoft apuesta por la nube. Sony está construyendo una tercera vía, y la PS6 sería su materialización más ambiciosa.

El cambio que ya ocurrió antes del lanzamiento

La señal más concreta del giro estratégico no vino de un anuncio de hardware, sino de una modificación en el proceso de certificación de juegos. Desde 2025, Sony exige que los desarrolladores incluyan una configuración optimizada para funcionar con menos recursos: prioridad en 60 fps por encima de la resolución y límites en el uso de hilos paralelos para evitar cuellos de botella en chips con menos núcleos. Esa exigencia no tiene sentido para la consola de salón, donde el hardware sobra. En cambio, tiene todo el sentido para una versión portátil.

Lo que dicen las filtraciones sobre el hardware

Todo lo que sigue proviene de fuentes no oficiales, principalmente del analista Moore's Law Is Dead, con historial de filtraciones verificadas. De momento, Sony no confirmó ninguna especificación técnica de la PS6. Según distintas fuentes, la versión portátil de la PS6 integraría gráficos basados en la arquitectura RDNA 5 de AMD con 16 Compute Units en un nodo de 3 nanómetros fabricado por TSMC, con soporte nativo para IA a través de nuevos Neural Arrays. El procesador combinaría núcleos Zen 6c (alto rendimiento) con Zen 6 LP (bajo consumo) para equilibrar potencia y autonomía de batería.

La apuesta técnica más relevante es el reescalado con IA. En lugar de usar operaciones en enteros de 8 bits (INT8), el chip usaría coma flotante de 8 bits (FP8), lo que mejora tanto la calidad de imagen como la eficiencia energética. El resultado práctico sería que un juego renderizado internamente en 1080p se vería cercano a la calidad nativa en 4K, sin sacrificar fotogramas. La limitación real, según las mismas filtraciones, es el ancho de banda de la memoria: los juegos de PS5 correrían a resoluciones y frecuencias más bajas respecto a la versión doméstica.

Sin disco, sin segunda mano física: las consecuencias del modelo digital

La parte más oficial de esta historia es el fin del formato físico. Sony confirmó que dejará de publicar nuevos títulos en disco para PlayStation a partir de enero de 2028. Los juegos ya lanzados o que se publiquen antes de esa fecha no se ven afectados, pero la puerta a nuevas ediciones físicas queda cerrada.

Las implicaciones son profundas: el mercado de segunda mano desaparece para los nuevos lanzamientos, la preservación de videojuegos se vuelve más dependiente de que los servidores de PlayStation sigan activos y los coleccionistas quedan sin opciones para los títulos nuevos. El cierre de las tiendas digitales de PS3 y PS Vita mostró que la propiedad "digital" tiene fecha de vencimiento cuando Sony lo decide.

Cuándo y cuánto costaría

Los rumores más consistentes sitúan el lanzamiento de la PS6 —en sus dos variantes— entre finales de 2027 y principios de 2028. El precio estimado para la versión portátil ronda los 500 dólares, lo que la posicionaría como competencia directa de Nintendo Switch pero con capacidades gráficas considerablemente superiores. La versión doméstica costaría más, aunque no hay cifras filtradas confiables aún.

El riesgo para Sony es real: el encarecimiento global de componentes, especialmente memorias y almacenamiento, hace poco probable que la empresa pueda absorber costos como hizo con versiones anteriores. Los precios de lanzamiento altos desde el día uno son el escenario más probable.