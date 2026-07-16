Kicillof a los senadores por la Ley de Tierras: “Hagan como la Selección argentina”

Desde un acto en Avellaneda, el gobernador Axel Kicillof pidió que no se vote la Ley de Tierras: “Hoy en el Congreso Nacional quieren votar una ley para que se pueda vender el territorio argentino al mejor postor”, afirmó. “Eso no tiene que pasar”, pidió. Poco después y tras no conseguir los votos, se postergó el debate en el Senado.

Para el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, La Libertad Avanza consiguió un ajustado quórum con 37 senadores en el recinto. Entre otros proyectos también se tratarán acuerdos para designaciones de diplomáticos, 28 pliegos de candidatos a jueces, fiscales y defensores, entre otros. El dirigente apuntó contra la gestión de Javier Milei y dijo: “Vayamos cortando con eso de extorsionar a las provincias y extorsionar a los legisladores para que voten la entrega del territorio nacional”.

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En la misma linea, el mandatario hizo mención al triunfo de la selección Argentina a Inglaterra y pidió “seguir ese ejemplo”: “Esperemos que, como demostró la selección ayer, quienes tienen que votar piensen en la celeste y blanca”. El gobernador se refirió a los temas durante el acto de inauguración de un nuevo Centro de Cuidado Familiar y Comunitario en Gerli, municipio de Avellaneda.

El comunicado desde las Islas Malvinas

Tras la foto post partido de la selección Argentina, en el que se muestra la bandera “Las Malvinas son Argentinas”, desde el gobierno usurpador en las Islas emitieron un comunicado de prensa en el que expresan su disgusto con la bandera exhibida.

El comunicado, redactado en inglés, “lamenta” que la selección argentina de fútbol “decidiera empañar el resultado de la semifinal del Mundial de anoche, un partido en el que, por cierto, las Islas Malvinas no estaban involucradas”.

“No es ninguna novedad que los habitantes de las Islas fueron víctimas de una agresiva invasión en 1982, que dejó a muchos traumatizados. Por lo tanto, la pancarta exhibida por Argentina anoche fue particularmente insensible para muchos habitantes de las Malvinas”, expresaron. Finalmente indicaron que no van a permitir “la injerencia política en el deporte”, así como tampoco “que las Islas y su gente sean utilizadas como arma política en cada debate sobre Inglaterra y Argentina”.

“Agradecemos la declaración de apoyo del Gobierno del Reino Unido de esta mañana. Como destacó el Secretario de Negocios, Peter Kyle, uno de los principios fundamentales de la Copa Mundial es la separación entre política y fútbol. Esperamos que la FIFA cumpla su promesa de mantener la política al margen del deporte y sancione cualquier comportamiento de esta naturaleza de acuerdo con su reglamento”, cerraron.