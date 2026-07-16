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El mal momento que vivió Georgina Barbarossa cuando festejaba el triunfo de Argentina

Georgina Barbarossa protagonizó un inesperado momento mientras festejaba la victoria de Argentina en las semifinales del Mundial 2026.  

16 de julio, 2026 | 15.59

Georgina Barbarossa protagonizó un inesperado momento antes de comenzar la transmisión de A la Barbarossa (Telefe). La conductora perdió el equilibrio y terminó en el piso mientras festejaba la victoria de la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026.

Todo comenzó en los pasillos del canal, cuando Georgina junto a su equipo del programa recorrían el estudio usando utilerías de cotillón, mientras saltaban, bailaban y cantaban al ritmo: “El domingo cueste lo que cueste”.

En medio del festejo, la conductora perdió el equilibrio y cayó al piso. Sus compañeros se acercaron rápidamente para ayudarla a ponerse de pie. Luego de esto, Georgina confirmó con tranquilidad que se encontraba bien. En ese momento, Pía Shaw le preguntó cómo estaba y, con humor, expresó: “Está viva, está viva”.

La Selección Argentina clasificó a la final del Mundial 2026

La semifinal en el Mercedes-Benz Stadium volvió a enfrentar a dos grandes rivales del fútbol. El partido fue muy peleado y en el primer tiempo ninguno de los equipos logró marcar. Sin embargo, a los 55 minutos del juego, Inglaterra abrió el marcador con un gol de Anthony Gordon y pasó a defender la ventaja. 

Pese a esto, Argentina no se rindió y en los últimos minutos logró dar vuelta el partido, Enzo Fernández empató a los 85 minutos después de una asistencia de Lionel Messi, y en el descuento, Lautaro Martínez marcó el 2-1 final con otro pase del capitán argentino. 

Asimismo la Selección Argentina clasificó a la final del Mundial 2026 que se transmitirá este domingo 19 de julio a las 16:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Con esta histórica victoria, el equipo dirigido por Lionel Scaloni defenderá la victoria obtenida en el Mundial de Qatar 2022 y buscará el bicampeonato mundial frente a su próximo rival, España

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