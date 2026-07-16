Georgina Barbarossa protagonizó un inesperado momento mientras festejaba la victoria de Argentina en las semifinales del Mundial 2026.

Georgina Barbarossa protagonizó un inesperado momento antes de comenzar la transmisión de A la Barbarossa (Telefe). La conductora perdió el equilibrio y terminó en el piso mientras festejaba la victoria de la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026.

Todo comenzó en los pasillos del canal, cuando Georgina junto a su equipo del programa recorrían el estudio usando utilerías de cotillón, mientras saltaban, bailaban y cantaban al ritmo: “El domingo cueste lo que cueste”.

En medio del festejo, la conductora perdió el equilibrio y cayó al piso. Sus compañeros se acercaron rápidamente para ayudarla a ponerse de pie. Luego de esto, Georgina confirmó con tranquilidad que se encontraba bien. En ese momento, Pía Shaw le preguntó cómo estaba y, con humor, expresó: “Está viva, está viva”.

La Selección Argentina clasificó a la final del Mundial 2026

La semifinal en el Mercedes-Benz Stadium volvió a enfrentar a dos grandes rivales del fútbol. El partido fue muy peleado y en el primer tiempo ninguno de los equipos logró marcar. Sin embargo, a los 55 minutos del juego, Inglaterra abrió el marcador con un gol de Anthony Gordon y pasó a defender la ventaja.

Pese a esto, Argentina no se rindió y en los últimos minutos logró dar vuelta el partido, Enzo Fernández empató a los 85 minutos después de una asistencia de Lionel Messi, y en el descuento, Lautaro Martínez marcó el 2-1 final con otro pase del capitán argentino.

Asimismo la Selección Argentina clasificó a la final del Mundial 2026 que se transmitirá este domingo 19 de julio a las 16:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Con esta histórica victoria, el equipo dirigido por Lionel Scaloni defenderá la victoria obtenida en el Mundial de Qatar 2022 y buscará el bicampeonato mundial frente a su próximo rival, España.