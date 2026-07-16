Las cuentas públicas cerraron junio con déficit, aunque el semestre terminó con saldo positivo

El Gobierno informó que las cuentas del Sector Público Nacional registraron un déficit durante junio, aunque el balance del primer semestre cerró con resultado positivo. Según datos difundidos por el Ministerio de Economía, entre enero y junio se alcanzó un superávit primario equivalente al 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI).

A través de un comunicado, la cartera encabezada por Luis Caputo precisó además que el superávit financiero acumulado en los primeros seis meses del año representó el 0,1% del PBI. El acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece como objetivo un superávit primario del 1,4% del producto para este año, sin considerar el pago de intereses de la deuda.

Por qué hubo déficit en junio

Los números de junio, sin embargo, mostraron un deterioro respecto de los meses anteriores. El informe oficial indicó que el resultado primario fue deficitario en $696.843 millones, mientras que el déficit financiero alcanzó los $1,024 billones. A ello se sumaron pagos de intereses netos por $328.049 millones.

Desde el Palacio de Hacienda explicaron que el desempeño del mes estuvo influido por factores estacionales, especialmente por el pago del medio aguinaldo al sector público, lo que incrementó significativamente el gasto primario.

Además, el Ministerio atribuyó parte del desequilibrio a una reducción transitoria de los ingresos. Según indicó, la postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas afectó la recaudación de junio, lo que se combinó con el mayor nivel de erogaciones propio de esta época del año.

En ese contexto, el Gobierno consideró que tanto la menor entrada de recursos como el incremento del gasto respondieron a factores puntuales y no modifican la tendencia fiscal observada durante el resto del semestre.

Al evaluar el desempeño de los primeros seis meses de 2026, Economía volvió a defender la estrategia de consolidación fiscal impulsada desde el inicio de la administración de Javier Milei. En ese sentido, sostuvo que el equilibrio de las cuentas públicas continúa siendo uno de los ejes centrales del programa económico.

El comunicado también destacó que el resultado se consiguió a partir de una política de contención del gasto público y aseguró que esa estrategia hizo posible una reducción acumulada de impuestos nacionales desde 2024 equivalente a casi tres puntos del PBI.