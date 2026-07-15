EN VIVO
Mundial 2026

Así festejaron los clubes argentinos la victoria de Argentina contra Inglaterra

Clubes de Argentina y todo el mundo se hicieron eco de la heroica victoria Argentina frente a Inglaterra y lo reflejaron en sus redes sociales.

15 de julio, 2026 | 18.42

Argentina le ganó a Inglaterra una semifinal para el infarto y jugará la final del Mundial 2026 frente a España el próximo domingo 19 de julio. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se plantó ante un rival que no se animó a cerrar el partido cuando tuvo la posibilidad. Así festejaron los clubes argentinos y de todo el mundo la clasificación de la Selección argentina a una nueva final.

Newell's y la última de Leo

La reacción de River

San Lorenzo y la foto del abrazo a Messi

Boca celebró de la mano de Paredes

El festejo de Racing con Lautaro

Napoli celebró con Diego

Independiente, coronado de gloria

Rosario Central con Lo Celso

 
  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Turismo
Es como dar un paseo por el 1800, pero en el corazón de Buenos Aires: la estación de tren donde ir a escuchar jazz todos los sábados
Las más vistas