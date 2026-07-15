Así festejaron los clubes argentinos la victoria de Argentina contra Inglaterra

Argentina le ganó a Inglaterra una semifinal para el infarto y jugará la final del Mundial 2026 frente a España el próximo domingo 19 de julio. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se plantó ante un rival que no se animó a cerrar el partido cuando tuvo la posibilidad. Así festejaron los clubes argentinos y de todo el mundo la clasificación de la Selección argentina a una nueva final.
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