La emoción de Lautaro Martínez al hablar de su histórico gol en el triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra: "Soñé".

Lautaro Martínez, autor del segundo gol y héroe en la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, contó una vez finalizado el partido sus sensaciones después de haber convertido un tanto histórico para eliminar a Inglaterra. Visiblemente emocionado, el 'Toro' le agradeció a su familia y reveló que había soñado con convertir ese gol: "Lo soñé, te lo juro que se lo dije a Alexis y a Facu Medina en el banco que iba a entrar".

El delantero del Inter de Milán expresó toda su emoción tras el encuentro, en el que ingresó en el complemento y sentenció con un gran cabezazo para el 2 a 1 definitivo: "La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, soñaba con hacer este gol", dijo entre lágrimas. Ahora, la 'Albiceleste' enfrentará a España el próximo domingo en el duelo por el título para volver a ser campeón del mundo.

El gol histórico de Lautaro Martínez en la Selección Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

La Selección Argentina venció a Inglaterra en un final tremendo por la semifinal del Mundial 2026 gracias a un gol de Lautaro Martínez sobre la hora. Después de haber logrado el empate de forma merecida, el equipo de Lionel Scaloni no se conformó y dio vuelta al encuentro en un partido que quedará para la historia.

Al minuto 92, después de un remate en el palo de Alexis Mac Allister, el rebote quedó para Argentina. Lionel Messi, uno de los mejores de la cancha, armó un jugadón y, tras desbordar por derecha, Lautaro definió con un cabezazo a la altura del área chica, dejando sin chances a Jordan Pickford.

"Las Malvinas son argentinas", la bandera desplegada por los jugadores tras el triunfo ante Inglaterra

Luego del silbatazo final, todo fue algarabía en el verde césped. Los futbolistas celebraron, lloraron, gritaron. Saltaron, por supuesto. Sin embargo, lejos del foco de la cámara, uno de ellos desplegó una bandera más que particular: una en favor de la Causa Malvinas, aun con todos los protocolos desde FIFA para evitar que haya en las tribunas (con la anuencia del Gobierno nacional, puntualmente de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva).

Una gran cantidad de imágenes circularon al respecto, muchas de ellas desenfocadas y desde las gradas: una en donde se aprecia a uno de los nuestros, Giovani Lo Celso, dejando en el suelo una bandera blanca con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".

Desde luego, esto se viralizó y muchos agradecieron el gesto del combinado patrio, elevando el reclamo aún cuando esto se había prohibido "para evitar situaciones" entre los hinchas. De hecho, poco tiempo duró eso dentro del estadio, ya que rápidamente fue retirado y la televisión no llegó a transmitir ese mensaje, que no es otro que el de todo un pueblo.