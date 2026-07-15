De Hollywood a Córdoba: la actriz de American Horror Story que enloqueció por Argentina, Messi y La Mona Jiménez

Una pasión que nació en Córdoba: Naomi Grossman alentando por la Selección Argentina.

La aplastante victoria de Argentina contra Inglaterra en el Mundial 2026 no solo dejó a la albiceleste en la final sino que despertó una ola de fanatismo por nuestro país. En todo el mundo hubieron estrellas internacionales que manifestaron su apoyo por Lionel Messi y la reciente sorpresa la dio Naomi Grossman, la actriz de la serie American Horror Story que hizo de Pepper, revelando su amor por "La Mona" Jiménez y por la Selección, en una historia que se remonta a su juventud viviendo en Córdoba.

La historia se hizo viral cuando la misma Naomi Grossman compartió fotos y videos luciendo la camiseta de la Selección Argentina y chancletas con motivos de "La Mona" Jiménez. Sus seguidores repararon en estos detalles y la pasión de la actriz estadounidense por Argentina se hizo viral, lo que la llevó a explicar su pasión por la cultura local. “Para quienes recién se enteran, yo viví en Córdoba durante el secundario. Pueden ver la foto de mi curso en el viaje de estudio a Bariloche, y mi cara larga cuando me tocó volver, pateando y llorando a yanquilandia. Durante ese año de intercambio, me re-enamoré de la Argentina, en particular de Córdoba y, obvio, de La Mona Jiménez. Asistí a un baile suyo con amigos extranjeros, y ahí en el escenario, la Mona preguntó al público de dónde venían esa noche", escribió en su Instagram.

Grossman continuó su historia ahondando en cómo despertó su pasión por Argentina: “Como sabíamos que si gritábamos todos a la vez no se entendería, respondimos juntos: ‘¡Los Estados Unidos!’ Él nos oyó y nos invitó a subir al escenario, pero como éramos varios, la seguridad solo me dejó a mí. Me abrazó y, con el micrófono, me preguntó qué hacía ahí. Fue en ese momento cuando confesé mi amor por la Argentina y el Mandamás”.

Una pasión que empezó con "La Mona" Jiménez

“Ya han pasado más de 30 años, pero sigo yendo cada vez que puedo. Hasta mi propio papá vive por allá, en Punta del Este, y en 2002 produje un espectáculo unipersonal que presenté en el Cineclub Municipal, se llamaba Girl in Argentine Landscape (‘Chica en Paisaje Argentino’), en el que interpreté a ese personaje hincha de Belgrano (¡pero no me reten por también ir a la cancha de Talleres!)”, cerró. Al relato de la actriz se sumaron unas fotografías donde se la ve lookeada con una campera azul con la firma de "La Mona", otra en la que viste unas sandalias con la leyenda "Mona", así como fotos en la que besa un poster de Lionel Messi y sostiene una réplica de la Copa del Mundo, con la camiseta argentina.

Tal fue el impacto que generó el fanatismo de la actriz por la cultura local, que "La Mona" le contestó en sus redes con una dedicatoria amistosa: “Gracias por visitar mi museo y llevarte recuerdos, Naomi Grossman, ojalá la próxima nos crucemos”.