La Selección Argentina desplegó una bandera sobre la causa Malvinas.

La Selección Argentina lo volvió a hacer. Cuatro años después de la gesta en Qatar 2022, doce después de lo hecho en Brasil 2014, la Albiceleste se volvió a meter en una nueva final de la Copa Mundial de Fútbol. Lo hizo tras vencer en semifinales a un rival más que especial: Inglaterra.

El gol de Gordon promediando la segunda mitad había atentado contra la ilusión de 47 millones, pero La Scaloneta cumplió nuevamente con la misiva de Lionel Messi tras la sorpresiva caída ante Arabia Saudita: no nos dejaron tirados y supieron dar vuelta el marcador. Primero, con un disparo preciso de Enzo Fernández; después, Lautaro Martínez con un cabezazo potente que venció la resistencia de Jordan Pickford.

Luego del silbatazo final, todo fue algarabía en el verde césped. Los futbolistas celebraron, lloraron, gritaron. Saltaron, por supuesto. Sin embargo, lejos del foco de la cámara, uno de ellos desplegó una bandera más que particular: una en favor de la Causa Malvinas, aún con todos los protocolos desde FIFA para evitar que haya en las tribunas (con la anuencia del Gobierno nacional, puntualmente de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva).

La bandera a favor de la Causa Malvinas que desplegó la Selección Argentina.

"Las Malvinas son argentinas", la bandera desplegada por los jugadores

Una gran cantidad de imágenes circularon al respecto, muchas de ellas desenfocadas y desde las gradas: una en donde se aprecia a uno de los nuestros, Giovani Lo Celso, dejando en el suelo una bandera blanca con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".

Desde luego esto se viralizó y muchos agradecieron el gesto del combinado patrio, elevando el reclamo aún cuando esto se había prohibido "para evitar situaciones" entre los hinchas. De hecho, poco tiempo duró eso dentro del estadio, ya que rapidamente fue retirado y la televisión no llegó a transmitir ese mensaje, que no es otro que el de todo un pueblo.