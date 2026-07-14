Chau Google: los buscadores alternativos y gratuitos para encontrar todo en internet sin depender de la IA

Existen alternativas que permiten navegar sin depender de respuestas generadas por inteligencia artificial.

Cada vez más buscadores incorporan funciones de inteligencia artificial para resumir resultados y responder preguntas directamente. Sin embargo, no todos los usuarios están conformes con esa experiencia. Los errores, las respuestas imprecisas y la menor visibilidad de las fuentes originales impulsaron el interés por buscadores sin IA que priorizan los enlaces tradicionales y la privacidad.

Aunque Google sigue siendo el motor de búsqueda más utilizado del mundo, existen alternativas que permiten navegar sin depender de respuestas generadas por inteligencia artificial. Algunas incluso ofrecen la posibilidad de desactivar estas funciones o directamente prescinden de ellas, manteniendo un formato más clásico y centrado en los resultados de búsqueda.

Los mejores buscadores sin IA para reemplazar a Google

Startpage

Startpage es una de las opciones más conocidas para quienes buscan privacidad. Utiliza los resultados de Google, pero los anonimiza para evitar el rastreo de la actividad del usuario. No almacena el historial de búsquedas, no genera perfiles personalizados y cumple con la normativa europea de protección de datos (GDPR).

Si bien cuenta con una herramienta de inteligencia artificial llamada Vanish, su uso es completamente opcional y no forma parte de la experiencia habitual del buscador.

Mojeek

A diferencia de otros servicios, Mojeek posee su propio índice de búsqueda y no depende de Google ni de Bing para mostrar resultados. Esto permite acceder a contenidos diferentes a los habituales, manteniendo además un fuerte enfoque en la privacidad.

Su única función relacionada con IA es un apartado de resúmenes, separado del buscador principal, por lo que puede utilizarse sin interactuar con inteligencia artificial.

Brave Search

Brave Search incluye funciones de IA, pero permite desactivarlas desde la configuración con apenas un clic. Además, incorpora herramientas como Goggles, que posibilita personalizar el orden de los resultados según las fuentes preferidas por cada usuario, y Rerank, para priorizar o descartar determinados sitios.

De esa forma, ofrece mayor control sobre la información que aparece en las búsquedas.

Startpage es una de las opciones más conocidas para quienes buscan privacidad.

Otras opciones para navegar sin respuestas generadas por IA

DuckDuckGo

Reconocido por su política de privacidad, DuckDuckGo permite desactivar todas las funciones de inteligencia artificial desde la configuración. Incluso dispone de un modo denominado No-AI, pensado para quienes quieren una experiencia completamente tradicional.

El buscador tampoco crea perfiles de usuario y combina resultados obtenidos por su propio rastreador con información proveniente de otras fuentes.

Qwant

Con sede en Francia, Qwant apuesta por una filosofía simple: no rastrear a sus usuarios ni incorporar funciones de inteligencia artificial en las búsquedas. Además, desarrolló un índice propio junto con Ecosia para reducir su dependencia de Bing y Google.

También ofrece Qwant Junior, una versión orientada a chicos, manteniendo una interfaz minimalista y enfocada exclusivamente en mostrar resultados de búsqueda sin sugerencias generadas por IA.