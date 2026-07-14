Tres marcas se preparan para fabricar las primeras pick up híbridas argentinas

Se viene la primera pick up híbrida argentina.

Argentina se posicionó como el cuarto mayor productor mundial de pick ups medianas, detrás de Estados Unidos, China y Tailandia. Este segmento concentra el mayor interés de las terminales automotrices locales y en 2027 tres marcas se preparan para lanzar las primeras pick ups híbridas fabricadas en el país.

El boom responde a dos factores clave: la tradición nacional y la demanda regional. Por un lado, la preferencia local por estos vehículos está muy vinculada a las características geográficas y productivas del país, con actividades como la agricultura, minería y el sector oil & gas, además del uso recreativo en ambientes como montañas, sierras, campos y playas.

Por otro lado, las pick ups medianas se adaptan perfectamente a las necesidades de los países vecinos de Latinoamérica. La Toyota Hilux, por ejemplo, es el vehículo más vendido en 19 países de la región, que absorben el 80% de la producción de la planta argentina de Zárate.

Actualmente, en Argentina se fabrican 51 versiones distintas de camionetas medianas, distribuidas entre Toyota (17), Ford (15), Volkswagen (11), Fiat (5) y Ram (3). Esta oferta crecerá aún más con la llegada de la Renault Niágara, cuyo lanzamiento está previsto para fin de año y que tiene como objetivo exportar más del 50% de su producción.

Las primeras pick up híbridas del país

El próximo año será crucial para la industria, ya que Toyota, Ford y Volkswagen lanzarán nuevas versiones de sus modelos Hilux, Ranger y Amarok respectivamente, en un proceso de renovación que incluye la esperada incorporación de la electrificación en las pick ups. En este contexto, existe una competencia entre las tres marcas por ser las primeras en introducir una pick up híbrida en el mercado argentino. Sin embargo, cada proyecto tiene características y tiempos diferentes.

Toyota parece estar más avanzada, con una inversión en la planta de Zárate que comenzó meses atrás y seguirá durante 2026. Se espera que la primera unidad salga a principios de 2027, aunque no confirmaron si la versión electrificada llegará simultáneamente o un poco después.

Ford, por su parte, ya confirmó la producción de la Ranger híbrida enchufable (PHEV) para 2027, que actualmente se fabrica en Sudáfrica para Europa. Antes de eso, lanzará en General Pacheco la Ranger Tremor, una versión naftera y la más potente que fabricará en Argentina.

Volkswagen está llevando a cabo una transformación profunda en su planta de Pacheco para la nueva Amarok, un vehículo totalmente renovado que conserva solo el nombre. Esta renovación demandó una inversión de USD 580 millones y la camioneta será fruto de una alianza con la china SAIC. El presidente de la empresa Argentina, Marcellus Puig, adelantó que la nueva Amarok se lanzará a fines del primer trimestre de 2027, incluyendo una versión híbrida enchufable que reemplazará a la actual V6 como la más potente.