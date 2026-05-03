BYD lanzó la Pick Up más barata ¿Llega a Argentina?

La nueva Pick Up que lanzó BYD

El mercado de vehículos electrificados en América Latina sigue creciendo con fuerza, impulsado por la llegada de modelos de marcas chinas que apuestan a la producción regional. En ese contexto, BYD confirmó que fabricará en Brasil una pick up compacta llamada Mako, que promete competir en un segmento cada vez más disputado. Hasta el momento, desde la empresa no confirmaron ni descartaron su desembarco en nuestro país.

La BYD Mako se posicionará frente a modelos ya reconocidos como la Fiat Toro, Ford Maverick, Ram Rampage y Chevrolet Montana, todos con buena aceptación en el público. Además, otros fabricantes como Renault y Volkswagen también preparan proyectos para este tipo de camionetas, lo que anticipa un mercado dinámico y con más opciones.

Durante el evento Agrishow en Brasil, BYD mostró una maqueta a tamaño real de la Mako. El nombre continúa la línea Ocean de la marca, haciendo referencia al tiburón más rápido de su especie. En Argentina, BYD ya comercializa la pickup Skark, y la Mako podría sumarse al portfolio local.

En cuanto a su mecánica, la Mako contará con un sistema híbrido enchufable que combina un motor naftero de 1.5 litros y 98 caballos con un motor eléctrico y una batería de 12.9 kWh. En conjunto, entregan 223 caballos de potencia y 400 Nm de torque. Además, habrá una versión con tracción en las cuatro ruedas para mayor versatilidad.

El prototipo exhibido presenta una suspensión independiente McPherson en la parte delantera y un sistema multibrazo en la trasera, similar al modelo Song Pro de la marca. También incluye refuerzos estructurales para soportar el peso de la carga en la caja, lo que mejora su robustez para el trabajo.

La producción de la BYD Mako estará a cargo de la planta de Camaçari, en Brasil, donde también se fabrican otros modelos de la marca. Por ahora, se comercializará importada desde China para el mercado brasileño, pero se espera que pronto comience su fabricación local.

¿Llegará la nueva BYD Mako a Argentina?

Consultados sobre la posible llegada de la Mako a Argentina, voceros de BYD no confirmaron ni descartaron su desembarco, aunque la especulación crece debido al auge que tienen estas camionetas compactas híbridas en la región.

Desde que la Fiat Toro irrumpió en el mercado argentino, inaugurando esta categoría, muchos otros modelos siguieron su camino con buena recepción. La Ford Maverick, importada de México, junto con la Ram Rampage y Chevrolet Montana, fabricadas en Brasil, consolidaron la demanda de pickups más pequeñas y urbanas.

Además, se esperan novedades como la Renault Niagara, una camioneta de producción nacional que será presentada próximamente, y la Volkswagen Tukan, que llegará en 2025 desde Brasil para sumarse a esta tendencia.