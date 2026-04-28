El nuevo modelo compacto de Chery que llega desde China.

En el marco del Chery International Business Summit, que se celebró simultáneamente con el Salón de Beijing 2026 en Wuhu, China, se presentó el Omoda 4, el modelo más pequeño de la gama Omoda & Jaecoo. La marca china resaltó su vertiginoso crecimiento al alcanzar un millón de unidades vendidas en apenas tres años, y ahora aspira a vender otro millón en solo un año, con planes de desembarcar en varios mercados internacionales, entre ellos Argentina.

El evento tuvo una ambientación muy joven y moderna, con música electrónica, bailarinas con estética gamer y hasta una barra de tragos, reflejando el público objetivo del Omoda 4: consumidores que valoran la tecnología, el diseño innovador y la eficiencia mecánica.

El Omoda 4 es una SUV compacta del Segmento B, más chica que el Omoda 5. Mide alrededor de 4,4 metros de largo, 1,86 metros de ancho y pesa cerca de 1.400 kg, dependiendo de la motorización. Está construida sobre la Plataforma T1X, que también sirve de base para varios modelos globales de Chery.

Este vehículo marca un paso clave en la estrategia global de la marca Omoda, desarrollada desde cero para mercados internacionales. Su diseño responde al lenguaje estético denominado “Cyber Mecha”, que se caracteriza por sus superficies angulosas, iluminación doble y una conexión directa con la cultura digital y tecnológica.

En cuanto a motorizaciones, el Omoda 4 ofrece tres versiones. La primera, llamada SHS (Super Hybrid System), combina un motor naftero 1.5 turbo de cuatro cilindros con un sistema eléctrico alimentado por una batería de litio-ferrofosfato de 1,83 kWh, entregando 140 cv y 215 Nm, siendo la más probable para el mercado argentino. La segunda variante dispone de un motor térmico 1.6 turbo con unos 147 caballos y 275 Nm. Finalmente, la versión Ultra es la más potente, con 335 cv y más de 500 Nm de torque, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 179 km/h.

Cuándo llegará el Omoda 4 a Argentina

El Omoda 4 destaca por priorizar la tecnología y el diseño por sobre la potencia pura, un enfoque poco habitual en vehículos que buscan posicionarse en el mercado global. Su estética “Cyber Mecha” incluye detalles llamativos como una iluminación de doble nivel y líneas angulosas que buscan conectar con el público más joven y tecnológico.

En España, los modelos Omoda 5 y Jaecoo 7 ya son los más vendidos de sus respectivas marcas, que cerraron 2025 con unas 30.000 unidades vendidas, lo que demuestra el potencial de estas marcas en mercados extranjeros.

La llegada del Omoda 4 a Argentina se enmarca en un contexto donde las marcas chinas ganan terreno rápidamente en la región, con propuestas accesibles y con tecnología de avanzada. El desembarco está previsto para el segundo semestre de 2026, y se espera que esta SUV compacta sea una apuesta fuerte para competir en el segmento B.