Renault renovó la Oroch, una de sus pick-up más importantes

Todos los detalles de la nueva Renault Oroch.

Renault presentó la tercera generación de la Oroch, una de sus pick-up compactas más populares y que se comercializa en Argentina desde hace una década. Llega importada de Brasil y ya está a la venta en el mercado local.

En cuanto a las características, cuenta con un motor SCe 1.6 16v naftero 114 cv y 153 Nm, con caja manual de seis velocidades y tracción delantera en la versión Emotion, mientras que la Iconic y la Outsider cuentan con el TCe 1.3 turbonaftero 163 cv y 250 Nm, con caja CVT para la Iconic 4×2 y manual de seis marchas para la Outsider 4×4.

Además, las versiones 4×2 incorporaron el sistema E-Grip, que se trata de un control de tracción que promete “reforzar la adherencia” en terrenos deslizantes y sumaron un sensor de presión de neumáticos de serie.

"Este dispositivo de gestión inteligente de tracción mejora la motricidad en situaciones de baja adherencia (barro, ripio o pasto mojado). El E-Grip opera en conjunto con el ESP y el control de tracción, aplicando frenado selectivo sobre la rueda que pierde adherencia para transferir mayor torque a la rueda con mejor apoyo. De este modo, mejora la capacidad de avance de la pick up en superficies desafiantes", sostuvieron desde la empresa.

Cuánto cuesta el nuevo Renault Oroch

Respecto del interior, todas las versiones cuentan con terminaciones en color negro en lugar del cromado de la serie anterior, como por ejemplo los de las luces delanteras o los embellecedores de la parrilla. El volante y las manijas internas replican esa sustitución del cromado por el negro y lo mismo sucede con la palanca de cambios.

También el nuevo Oroch incorpora en todas las versiones un sensor de presión de neumáticos, regulación interna de luces y una toma de 12 Volts para las plazas traseras, este último en la versión Emotion entrada de gama, que a su vez también cuenta con llantas de chapa de 16’’ con tazas de nuevo diseño.

La versión Emotion viene de serie con computadora de a bordo, volante revestido en cuero regulable en altura, sensores de estacionamiento traseros, sistema multimedia con pantalla táctil de 8’’ y cámara de marcha atrás, doble airbag frontal y alarma, y la Iconic suma climatizador automático, tapizados de cuero y llantas de aleación de 16’’ oscurecidas.

En cuanto al precio, el Oroch Emotion 1.6 MT cuesta 43.270.000 pesos, el Oroch Iconic 1.3T CVT, 49.010.000 pesos; y el Oroch Outsider 1.3T 4WD MT, 50.340.000 pesos.