Chevrolet presentó el nuevo Sonic 2026 y promete revolucionar el segmento compacto

Chevrolet presentó el nuevo Sonic 2026.

General Motors presentó oficialmente las primeras imágenes del Chevrolet Sonic 2026, un crossover fabricado en Brasil que se posicionará entre el Onix y la Tracker dentro de la gama de la marca.

Aunque la presentación estaba prevista para mayo, las filtraciones adelantaron el anuncio, por lo que la firma decidió revelar el modelo sin camuflaje. La versión mostrada es la tope de gama RS (Rally Sport), que destaca por una estética deportiva sin modificaciones mecánicas confirmadas hasta ahora. Se espera que el Sonic utilice motores ya conocidos, como el 1.0 Turbo del Onix y el 1.2 Turbo de la Tracker, aunque aún no se oficializó esta información.

Con una longitud de 4,23 metros, un ancho de 1,77 metros, una altura de 1,53 metros y un despeje al suelo de 200 milímetros, el Sonic se presenta como una propuesta fresca de SUV coupé en el segmento compacto. Su diseño combina una dinámica vehicular elaborada y una fuerte presencia visual, con detalles que suelen verse en categorías superiores.

El proyecto del Sonic fue desarrollado íntegramente en un entorno virtual, utilizando inteligencia artificial para optimizar la colaboración entre ingenieros y diseñadores desde las primeras etapas. Esto permitió perfeccionar las proporciones y superficies de la carrocería con mayor precisión, logrando un equilibrio entre funcionalidad y estética.

Inspirado en referencias como el Chevrolet Equinox EV, el diseño contemporáneo del Sonic está alineado con un entorno urbano tecnológico y con las expectativas de consumidores jóvenes que buscan un vehículo que refleje su personalidad. En el frente, adopta el lenguaje moderno de los SUVs globales de Chevrolet, con una parrilla dividida en dos niveles y luces diurnas LED integradas que aportan identidad y funcionalidad.

Los faros principales incorporan proyectores que brindan casi un 20% más de potencia lumínica que sistemas tradicionales, además de incluir una apertura inferior para mejorar la refrigeración de los frenos y la aerodinámica. Las luces antiniebla, minimalistas y ubicadas en el spoiler, complementan el diseño sin competir visualmente con otros elementos.

Cuándo estará disponible el nuevo Chevrolet Sonic

La vista lateral revela el carácter SUV coupé del Sonic, con una silueta en arco que cae hacia atrás más pronunciadamente que en SUVs tradicionales. El riel de techo funcional soporta hasta 50 kg y las molduras en la base y pasos de rueda refuerzan la robustez y protegen las partes más expuestas.

En la parte trasera, las luces LED tridimensionales forman una barra segmentada que intensifica la sensación de anchura. El vidrio trasero inclinado y la extensión del portón mejoran la capacidad del baúl sin afectar la visibilidad. La placa está ubicada en el parachoques inferior y el escape está oculto para mantener una estética limpia y aerodinámica.

El interior presenta un diseño espacioso y confortable, con un panel horizontal que amplía visualmente el habitáculo y una atmósfera tecnológica. Destaca el Virtual Cockpit System de Chevrolet, que combina el panel de instrumentos digital con un sistema multimedia avanzado.

Los revestimientos suaves y la tapicería premium, con asientos de múltiples densidades, aportan un nivel de sofisticación similar al de SUVs de mayor tamaño. Las ventas del nuevo Sonic comenzarán a finales del segundo trimestre de 2026.