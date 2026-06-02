Trump busca controlar la IA: decretó que podrá revisar los modelos más avanzados

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una orden ejecutiva que firmó en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial (IA) que le permitirá testear los nuevos modelos de lenguaje antes de que salgan al mercado, bajo el argumento de garantizar la seguridad nacional. La medida representa un cambio en la política de Trump hacia las empresas tecnológicas, a las que siempre vio como un aérea que no debía ser regulada. La firma de este decreto, que iba a hacerse semanas atrás, se da poco después de que saliera al mercado el modelo de IA de Anthropic, Claude Mythos, capaz de detecar fallas de seguridad en infraestructura de Internet aplicada a gobiernos y empresas.

El decreto le da al Gobierno un mes para evaluar los riesgos para la seguridad nacional que podrían presentar los nuevos modelos de lenguaje, aunque la participación de los desarrolladores de IA será voluntaria según dijo Associated Press (AP). “Las capacidades avanzadas de la IA fortalecen a nuestra nación, pero también introducen nuevas consideraciones de seguridad nacional que requieren una acción coordinada entre los departamentos y agencias ejecutivas”, asegura el decreto que firmó Trump este martes.

Entre las principales empresas que podrían participar de esta iniciativa están Anthropic, OpenAI y Google.

El temor por Mythos

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el presidente saliente de la Reserva Federal, Jerome Powell, convocaron esta tarde a una reunión urgente con los directores ejecutivos de Wall Street para advertirles sobre los riesgos que plantea la aparente capacidad de Mythos para detectar vulnerabilidades de ciberseguridad en el software mundial, según indicó AP. Anthropic limitó el acceso a Mythos a un pequeño grupo de socios de confianza, como grandes empresas tecnológicas y bancos, aunque hoy anunció que sumó a otras 150 organizaciones.

Si bien Anthropic no hizo declaraciones públicas aun, su principal rival, OpenAI, describió la política como un paso importante. "A medida que las capacidades de la IA sigan avanzando, creemos que se deben seguir desarrollando marcos de seguridad eficaces a través de instituciones democráticas, con base en la experiencia técnica y la amplia participación de las partes interesadas, para promover la rendición de cuentas y la confianza pública", declaró Chris Lehane, director de asuntos globales de OpenAI, citado por AP.