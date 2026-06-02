Acceso a Anthropic Mythos se multiplicará por cuatro, a unos 200 socios de "Proyecto Glasswing"

Ilustración fotográfica de una página web de la compañía Anthropic.

Anthropic anunció el martes que tiene previsto ampliar el despliegue de su inteligencia ‌artificial, que ha llamado ‌la atención de instituciones gubernamentales y financieras de todo el mundo por su capacidad para detectar vulnerabilidades en el software.

El "Proyecto Glasswing", la asociación de Anthropic formada por unas 50 organizaciones que utilizan su IA para proteger el software, se está ampliando hasta alcanzar unas 200, según ​informó la firma ⁠con sede en San Francisco. Cada miembro debe cumplir ‌ciertos requisitos de seguridad antes de acceder ⁠a la potente IA de Anthropic, ⁠denominada Claude Mythos Preview, según indicó.

Anthropic ha colaborado con el Gobierno de Estados Unidos, los socios actuales de Glasswing ⁠y otras entidades del sector de la seguridad ​en el lanzamiento, según señaló.

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La noticia llega ‌un día después de que ‌Anthropic presentara de forma confidencial lo que podría ser ⁠una de las mayores salidas a bolsa de la historia, culminando el frenético interés empresarial y gubernamental por su IA.

Su anuncio de Mythos Preview en abril sembró ​el ‌pánico ante la posibilidad de que la IA pudiera piratear software que no estuviera bien protegido gracias a la tecnología de Anthropic, capaz de descubrir formas de unir y explotar pequeños errores.

El secretario ⁠del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el entonces presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, convocaron una reunión urgente con los presidentes ejecutivos de los bancos para advertirles de los riesgos, mientras que las instituciones financieras presionaban para obtener acceso y se apresuraban a tapar los agujeros.

Anthropic ‌afirmó que sus socios han encontrado hasta ahora más de 10.000 fallos de seguridad que consideraban de gravedad alta o crítica, aunque algunos expertos del sector han señalado que se han exagerado los temores de un hackeo sin límites. ‌La compañía se ha negado a revelar los nombres de las organizaciones que está incorporando a su red.

Sin embargo, señaló que sus ‌nuevos socios ⁠de Glasswing tienen su sede en más de 15 países y refuerzan las defensas en ​los sectores de la salud, la energía, el agua, las comunicaciones y el hardware. La expansión incluye organizaciones gubernamentales, según un portavoz de Anthropic.

(Editado en español por Carlos Serrano)